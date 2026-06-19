Tiroteo en Times Square desata pánico: el sospechoso fue detenido

Momentos de terror para Manhattan. La policía de la Ciudad de New York City investigó un tiroteo ocurrido en Times Square el jueves 18 de junio 2026. En los videos se observa a agentes de la policía revisando un vehículo de color rojo que presentaba impactos de bala, además de desplegar un operativo en la zona, colocar conos y seguridad el área con cinta policial.

Reportn tiroteo en Manhattan hoy 18 junio

Imágenes aéreos registradas mostraron el momento en que se produjeron los disparos, provocando que varias personas corrieran para ponerse a salvo en plena zona turística de Manhattan.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, la respuesta inicial ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, tras un reporte de tiroteo en la intersección de la calle 44 Oeste y la Séptima Avenida.

🇺🇸 Una pelea en Times Square derivó en el apuñalamiento de un hombre en el cuello y en un tiroteo que desató el pánico entre la multitud, informaron las autoridades.



Un adolescente de 17 años fue detenido por efectuar disparos y no se reportaron heridos por arma de fuego. pic.twitter.com/BsGD3h0Szv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 19, 2026

Al llegar al sitio, los agentes identificaron a una persona de interés que se encontraba disparando un arma, por lo que fue detenida y el arma de fuego fue asegurada por las autoridades.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el incidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Autoridades no reportaron personas lesionadas.

Tiroteo en hospital en Wilmington deja heridos

El pasado 16 de junio, se reportó un tiroteo en Delaware, Estados Unidos, dejando momentos de caos y una intensa movilización de la policía local al interior del Wilmington Hospital, uno de los principales centros médicos de la ciudad.

Tras el ataque armado, las autoridades activaron protocolos de emergencia y ordenaron el confinamiento de las instalaciones mientras se desarrollaban las investigaciones por un posible tirador activo.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, a l menos dos personas resultaron heridas por disparos dentro del complejo médico, situación que provocó una rápida movilización policial.

David Karas, director administrativo del Departamento de Policía de Wilmington, confirmó que los reportes alertaban sobre personas lesionadas por arma de fuego dentro del hospital.