Detenido por apuñalar a dos personas presuntamente judías en Manhattan; ¿qué pasó?

Un sospechoso fue detenido por las autoridades de Nueva York tras el apuñalamiento de dos personas presuntamente judías en el Upper West Side de Manhattan. Una de las víctimas permanecen en estado crítico, mientras la policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

¿Qué pasó con el detenido por presuntamente apuñalar a dos personas en Manhattan?

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad lograron detener a un sospechoso tras el fuerte ataque contra dos personas de 57 y 50 años.

De acuerdo con el Departamento de Policía de la ciuda de Nueva York, mencionan que ambas víctimas fueron apuñalados "en todo el cuerpo". Ambas personas fueron trasladadas al Mount Sinai Morningside.

Por medio de su cuenta oficial de X (antes twitter) la Jefe de la minoría del Consejo Municipal de Nueva York mendionó que de acuerdo con informes fidedignos que el presunto agresor habría gritado "Allahu Akabar".

"Rezo por la pronta recuperación de las víctimas. Esto ocurre un día después de que Mamdani incitara a más violencia contra los judíos de Nueva York", mecionó La concejala Inna Vernikov.

Two men, ages 40 & 50 (at least one of whom is confirmed to be visibly Jewish), were stabbed with a screwdriver on the Upper West Side. One in the back and one in the chest. According to credible reports I received, attacker was yelling “Allahu Akbar” during this attempted… https://t.co/DGgxkVzF3J — Councilwoman Inna Vernikov (@InnaVernikov) July 23, 2026

El sospechoso se encuentra bajo la custodia de la policía mientras avanzan las investigaciones del posible motivo.