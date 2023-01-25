Ataque con cuchillo en un tren de Alemania deja 2 muertos y 7 heridos

Al menos dos personas muertas y siete heridas dejó un ataque con cuchillo en un tren regional que viajaba entre Kiel y Hamburgo al norte de Alemania, informaron las autoridades del país.

El hombre comenzó el ataque sin razón aparente y comenzó a acuchillar a los pasajeros indiscriminadamente, hasta que algunos de ellos lucharon para desarmar al sujeto.

El Ministerio del Interior del estado de Schleswig-Holstein, en la frontera danesa, dijo que el sospechoso fue arrestado en una parada de tren en el pueblo de Brokstedt.

Detienen a atacante del tren en Alemania

Las autoridades indicaron que entre los heridos hay tres de gravedad por lo que fueron trasladados al hospital Neumünster para ser atendidos; añadieron que uno de los heridos es el presunto sospechoso del ataque con cuchillo.

|Reuters

“El sospechoso fue arrestado y tal vez debería mencionarse aquí que los pasajeros aparentemente actuaron con mucha valentía. Parece que evitaron que sucediera algo peor. Pero aún no tenemos detalles exactos. En cualquier caso, algunos de los pasajeros fueron muy valientes, eso hay que decirlo”, indicó sabine Suetterlin-Waack, ministra de Interior sobre el ataque en el tren.

La funcionaria de Alemania detalló que el atacante es un hombre de entre 30 y 35 años de edad de origen palestino.

“Sobre el sospechoso podemos decir que es hombre y tiene entre 30 y 35 años. Parece que es un apátrida, un palestino”.

La ministra de Interior indicó que ya se inició una investigación sobre los acontecimientos en el tren regional de Alemania.

“Se debe documentar la escena del crimen, interrogar a los testigos y sacar a la luz los antecedentes del crimen. Todo esto está en curso”.

