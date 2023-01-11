Hombre con cuchillo hiere a usuarios en Gare du Nord de París

Un hombre armado con un cuchillo hirió a seis personas en la estación de tren Gare du Nord (París Norte), durante la mañana de este miércoles 11 de enero de 2023, dejando a una persona con heridas de carácter grave, informó la policía francesa.

El sujeto, que no ha sido identificado, atacó a varias personas, incluyendo a un agente de policía, señaló Gerald Darmanin, ministro del Interior de Francia, quien también agregó de hombre recibió varios disparos de parte de la policía, por lo que fue trasladado a un hospital con heridas graves.

Conforme a una fuente policial, el agente que le disparó al hombre armado con cuchillo, estaba fuera de servicio. Los motivos del ataque aún no son claros pero las autoridades ya trabajan en la investigación correspondiente.

Entre los heridos se encuentran varios pasajeros además de un policía fronterizo. El agente fue apuñalado por la espalda pero se salvó debido a que portaba un chaleco antibalas. Otra de las víctimas presentó lesiones graves en un hombro por lo que fue atendido de urgencia.

Cabe señalar que la estación Gare du Nord de París una de las más concurridas, no solo de París sino de Europa, ya que es uno de los principales enlaces entre París, Londres y el norte de Europa.

La estación Gare du Nord de París recibe a unos 700 mil viajeros al día. Es el punto de llegada del tren "Eurostar" que viene desde la ciudad de Londres en el Reino Unido.

El ataque provocó una serie de demoras en los trenes de la estación durante las primeras horas de la mañana en la "Ciudad Luz".

Ma réaction ce matin à la Gare du Nord ⤵️ https://t.co/opwfcpQeob pic.twitter.com/g8lj7Xrqm9 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023

¿Cuál es la estación central de París?

La estación de París Norte o estación del Norte, (en francés: Gare de Paris-Nord o Gare du Nord), es la principal estación ferroviaria de Francia y una de las mayores del mundo con más de 200 millones de pasajeros anuales. Se encuentra en el 112 de la calle de Maubeuge en el distrito "X" en París.