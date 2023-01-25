Ataque con espada samurái en iglesia de España deja un muerto

Durante la noche de este miércoles 25 de enero, un hombre que portaba una espada samurái entró a la Iglesia de la Palma, al sur de España, y perpretó el asesinato de al menos una persona, dejando otros cuatro heridos dentro del tememplo, entre los que destacó el sacerdote de la misma.

El suceso ocurrió concretamente en el municipio de Algeciras, dentro de la provincia de Cádiz, Andalucía, donde las autoridades locales pudieron detener al presunto agresor y trasladarlo pararealizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las primeros reportes oficiales citados por medios españoles, los oficiales españoles informaron que el hombre ya se encuentra detenido, mientras que el párroco está siendo atendido por unidades de emergencia, ya que se se reporta que su estado de salud es grave.

Más datos.



El individuo magrebí ha entrado en al menos dos iglesias con un machete.



Ha sido detenido.



Se habla de al menos 5 heridos por arma blanca. pic.twitter.com/OTWlmayI36 — RO-1 (@Undercover_Camo) January 25, 2023

A través de redes sociales empezó a circular un video del presunto momento en que los oficiales andaluces arribaron a la escena del crimen y detuvieron a un individuo, mismo que fue remitido a la patrulla.

De igual forma, momentos después se pudo observar un par de imágenes del presunto agresor sosteniendo la espada samurái con el brazo derecho, además de otra fotografia de la misma arma con restros de sangre tendida en el suelo, donde se puede ver la magnitud del sable con el que fue asesinada una persona este día en España.

Al menos un muerto y cuatro heridos por el ataque a una iglesia en España con una espada samurái|@RoiLopezRivas

Ataque con espada samurái en España es investigado como terrorismo

Hasta el momento se ha reportado que la persona es de origen magrebí y de nacionalidad marroquí; sin embargo, de acuerdo con medios locales, el asesinato ya se investiga como un ataque terrorista debido a las condiciones del atentado, el arma utilizada y losmotivos todavía no especificados de forma oficial.

Según primeras informaciones, momentos antes del asesinato se produjo una discusión al interior de una misa. Tras finalizar la sesión, el agresor volvió y comenzó a agredir a personas hasta acabar con la vida del sacristán, identificado como Diego Valencia y quien habría sido perseguido.