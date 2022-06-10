Ataque con cuchillo deja varios heridos en universidad de Alemania

Varias personas resultaron heridas este viernes durante un ataque con un cuchillo en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamm-Lippstadt, en la ciudad de Hamm, Alemania.

Las autoridades informaron que tras el ataque lograron detener a un sospechoso de 34 años, quien fue neutralizado por los mismos estudiantes de la universidad.

"La policía de Hamm tiene en marcha una importante operación en la zona de la Universidad de Hamm-Lippstadt. Varias personas resultaron heridas con un cuchillo. El autor ha sido detenido", escribió la policía en su cuenta de Twitter.

Almanya Hamm-Lippstadt’ta bir üniversitede bıçaklı saldırı oldu. 34 yaşında bir adam, kimisini ağır olmak üzere dört kişiyi yaraladı. Öğrenciler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi. pic.twitter.com/huVKtEedKe — Echo (@Almanya_News) June 10, 2022

De acuerdo con medios locales, el ataque con cuchillo dejó a tres mujeres y un hombre heridos, uno de los hombres tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades de Alemania pidieron a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona de la universidad, e indicaron que comenzarán una investigación sobre el ataque con cuchillo perpetrado por el sospechoso.

“Estamos en el lugar de los hechos en número y les pedimos que eviten esta zona", escribió la policía de Hamm en su cuenta de Twitter.

Hombre arrolla a varias personas en Alemania

El ataque en la universidad de Alemania ocurrió tras un fuerte accidente en el que un vehículo atropelló a una multitud, donde murió una persona y otras ocho resultaron heridas.

Según testigos, el hombre condujo su vehículo Renault plateado hacia la acera, luego se desvió de la calzada, hasta que finalmente se estrelló contra el escaparate de una tienda.

El incidente ocurrió cerca del popular bulevar comercial Kurfuerstendamm en el oeste de la capital de Alemania, dijo el portavoz de la policía de Berlín, Martin Dams.

La policía agregó que el hombre fue detenido por transeúntes antes de que los oficiales llegaran a la escena.

Y ahora investigan si el atropellamiento fue un acto intencional o un accidente de tráfico, aunque el hombre declaró que no fue intencional y que lamenta lo ocurrido.