Los trabajadores de emergencia encontraron otro cuerpo bajo los escombros de un tren que descarriló en el sur de Alemania el viernes (3 de junio), elevando el número total de muertos a cinco, dijo la policía el sábado (4 de junio).

Otros 40 personas resultaron heridos en el descarrilamiento, tuiteó la policía local, y algunas sufrieron heridas graves.

Martin Emig / Portavoz de la policía:

Hay un número confirmado de 40 heridos. Hasta esta mañana, de ellos, 37 personas resultaron levemente heridas y tres personas resultaron gravemente heridas”.

Tras varios intentos fallidos, las grúas lograron el sábado levantar al menos un vagón del tren que se había descarrilado. Políticos regionales y nacionales visitaron el sitio y expresaron su conmoción.

"La THW (Agencia de Socorro Técnico), el departamento de bomberos y especialistas de Deutsche Bahn están trabajando aquí. Para asegurar un nuevo deslizamiento. Sin embargo, es muy difícil levantar las varias 100 toneladas de vagones, porque sospechamos que aún hay más víctimas debajo de los escombros", dijo el vocero de la policía, Martin Emig a Reuters.

No se proporcionó información sobre las identidades de los muertos o si el conductor estaba entre las víctimas, pero se sabe que: "Una señora murió camino al hospital, fue rescatada poco después del accidente, pero sufrió heridas tan graves que luego murió camino al hospital. Los otros tres quedaron atrapados entre los restos del tren o debajo del tren y solo pudieron recuperarse sus cuerpos. También son mujeres", dijo Emig.

Aumenta cifra de muertos y heridos por accidente de tren en Alemania. Vifogra/Michael Schmelzer|VIFOGRA/MICHAEL SCHMELZER/via REUTERS

Cinco muertos y 40 heridos por accidente de tren en Alemania

Un portavoz de la oficina del distrito de Garmisch-Partenkirchen había informado previamente que 60 personas resultaron heridas en el accidente. Había muchos estudiantes a bordo del tren, informó el periódico regional Muenchener Merkur, citando al periódico local Garmisch-Partenkirchen Tagblatt.

Las imágenes en las redes sociales mostraban vagones de un tren regional de dos pisos atrapados entre las ramas de los árboles y rodando por un terraplén, así como personas que eran llevadas en camillas y de pie en las vías.

Una importante operación de los servicios de emergencia todavía estaba en marcha, dijo la policía de Alemania, y la vía férrea estaba completamente cerrada. Los trenes regionales han experimentado un mayor número de pasajeros desde el 1 de junio, cuando entró en vigor un billete de bajo coste que permite viajar por toda Alemania.