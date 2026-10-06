Nuevo ataque en secundaria deja saldo fatal, varios heridos y movilización de emergencia

Un ataque con arma blanca dentro de una secundaria de Estambul, Turquía, dejó una estudiante muerta y al menos otras siete heridas durante la mañana de este martes 6 de octubre; la presunta agresora, una adolescente de 15 años, fue detenida poco después del incidente ocurrido en el distrito de Basaksehir.

La agresión ocurrió alrededor de las 08:40 horas, tiempo local, cuando la menor ingresó al plantel y atacó a varias estudiantes; una de las víctimas permaneció bajo atención médica, pero falleció pese a los esfuerzos de los médicos, mientras que las otras siete alumnas continúan recibiendo atención hospitalaria.

Así ocurrió el ataque dentro de la secundaria

De acuerdo con las autoridades turcas, la adolescente señalada como responsable estudia actualmente en otra institución educativa y vive cerca del plantel donde ocurrió la agresión; su ingreso al inmueble habría sido con el uniforme de la escuela.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, informó que el ataque fue dirigido contra estudiantes y que la agresora fue capturada después de lo ocurrido; posteriormente, el ministro de Educación de Turquía, Yusuf Tekin, reiteró la agresión e informó sobre la muerte de una de las estudiantes

Entre las personas lesionadas, tres menores fueron reportadas inicialmente en estado grave; una de ellas tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus heridas.

#SONDAKİKA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi, o okulun formasını giyip okula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçakla saldırı düzenliyor. Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik https://t.co/1XGWkpu9ak https://t.co/iRNVMOLeKR — Akşam Gazetesi (@Aksam) October 6, 2026

Siete estudiantes permanecen bajo atención médica

Después de acudir al hospital Başakşehir Çam y Sakura para conocer el estado de las víctimas, el gobernador señaló que cinco de las alumnas presentaban lesiones leves y podrían ser dadas de alta durante este mismo martes.

Las otras dos permanecían bajo vigilancia médica; una de ellas requirió cirugía; las víctimas tienen entre 10 y 11 años, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales.

La investigación permanece abierta y la identidad de la adolescente detenida no ha sido difundida debido a que se trata de una menor de edad.

Turquía suspende clases tras el ataque

El Ministerio de Educación Nacional ordenó suspender durante dos días las actividades en la secundaria donde ocurrió la agresión; además, fueron enviados dos inspectores para revisar las condiciones de seguridad del plantel y determinar cómo fue posible el ingreso de la atacante.

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Una estudiante murió y otras siete resultaron heridas en un ataque con arma blanca registrado en una escuela secundaria del distrito de Basaksehir, en Estambul, informó el ministro de Educación Nacional de #Turquía. El incidente ocurrió cuando una estudiante de preparatoria, que previamente había estudiado en esa escuela secundaria, ingresó a las instalaciones vistiendo un uniforme y apuñaló a las estudiantes de manera indiscriminada. Tres víctimas se encontraban en estado grave, entre ellas una que estaba siendo intervenida quirúrgicamente. Las heridas tienen entre 10 y 11 años de edad, de acuerdo con la estación local Halk TV. La sospechosa, de décimo grado, fue aprehendida poco después del ataque, informó el Ministerio del Interior — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 6, 2026

Un nuevo ataque vuelve a poner bajo la lupa la seguridad escolar