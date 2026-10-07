Notas
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Rescatan en México a Diana Gálvez, adolescente con Alerta AMBER en California, y detienen a su padre
La adolescente Diana Gálvez Ortega fue rescatada en México tras la emisión de una Alerta Amber en California. Su padre fue detenido por las autoridades.
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Nuevo ataque en secundaria deja saldo fatal, varios heridos y movilización de emergencia
Ataque en secundaria de Estambul, Turquía: alumna de 15 años entró armada y mató a una compañera frente a estudiantes; otras siete personas resultaron heridas.
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Detienen a pareja en el Edomex por la muerte de su propio hijo
El menor fue encontrado sin vida el 24 de septiembre; los peritajes revelaron una hemorragia relacionada con la ruptura de várices gástricas.
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Cronología de la muerte de Nerea Geraldine Pereira: El giro inesperado que abrió la hipótesis del rito Umbanda
Nerea Geraldine Pereira murió en Argentina y el caso cambió tras la autopsia: investigan homicidio y posible relación con supuesto rito Umbanda.
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Detienen a profesor en Tapachula y buscan pistas sobre los delitos sexuales contra menores
Un profesor fue detenido en Tapachula y la Fiscalía de Chiapas investiga si tendría vínculos con una posible red de pornografía infantil y distribución digital.
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Dan prisión preventiva a Ángel “N”, por tocamientos a su propia hija de 12 años en la CDMX
Permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente bajo la medida de prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria sobre tocamientos a la menor.