Atacó a su prefecta y a su compañero: Alumno saca navaja durante riña dentro de secundaria en Colima

Fue un incidente durante la mañana de este jueves 10 de septiembre en el municipio de Villa de Álvarez, Colima que provocó que servicios de emergencia llegaran a una escuela. Una riña entre estudiantes dentro de una secundaria terminó en una agresión con arma blanca que alcanzó a una prefecta y que intentó detener el pleito.

Esto es lo que se sabe de la agresión y el estado de salud de las víctimas.

¿En qué secundaria fue?

Los hechos fueron en las instalaciones de la Escuela Secundaria Pública "José Vasconcelos", ubicada en la colonia Juan José Ríos, en el municipio de Villa de Álvarez. El accidente fue durante la mañana de este jueves en el área de baños del plantel educativo.

Maestra resulta herida en pelea de estudiantes

Según con los reportes preliminares, dos alumnos iniciaron una discusión en la zona de los baños de la escuela.

Uno de los adolescentes sacó una navaja durante el conflicto para atacar a su compañero. Después, una prefecta de la escuela se dio cuenta del pleito e intervino para detener la agresión, provocando que el alumno también la lesionara.

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Un alumno agredió a uno de sus compañeros y lesionó a una prefecta en una escuela secundaria en Colima; la gobernadora, Indira Vizcaíno informa que todas las personas involucradas se encuentran bien https://t.co/lgfKzit1Qs pic.twitter.com/5ydMlxOpu2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

¿Cómo están la maestra lesionada y el alumno?

Tras el ataque, el personal del plantel activó los protocolos de emergencia para dar apoyo médico lo más rápido posible.

Tanto el estudiante herido como la maestra recibieron la atención médica correspondiente.

Las autoridades confirmaron que ambas personas sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida y se reportan estables.

¿Qué pasó con el alumno que atacó a su maestra?

El menor señalado como agresor fue asegurado dentro de la escuela por las autoridades que atendieron la llamada de emergencia. El estudiante quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar si es que tendrá alguna sanción o qué es lo que va a pasar con él.

Gobierno de Colima reacciona ante lo sucedido

La gobernadora Indira Vizcaíno informó que la situación quedó bajo control tras la intervención de las autoridades educativas y de seguridad. A través de la Secretaría de Educación y Cultura se dará seguimiento al caso para esclarecer el hecho y reforzar la seguridad.