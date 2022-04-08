VIDEO: Deja 50 muertos ataque a estación de tren en Kramatorsk Ucrania

Ucrania informó que al menos 50 muertos y varios heridos dejó el ataque ruso contra una estación de tren en Kramatorsk.

Las autoridades ucranianas indicaron que entre los muertos hay cinco niños y varias personas resultaron con lesiones graves, algunos incluso perdieron extremidades tras el ataque con un misil ruso a la estación de tren que se encontraba repleta de civiles que pretendían huir del país.

El gobernador de la región de Kramatorsk, Pavlo Kyrylenko, confirmó que el número de muertos se elevó a 50, luego que en un primer reporte indicara que la explosión había dejado 39 fallecidos.

Aclaró que la cifra subió debido a que varios de los heridos murieron cuando eran trasladados al hospital o centros médicos para su atención, añadió que podría haber más muertos.

El gobernador de Kramatorsk también indicó que el ataque ruso en la estación de tren se realizó con un misil balístico de corto alance Tochka U, el cual contenía municiones de racimo, las cuales explotan en el aire, rociando pequeñas bombas letales sobre un área más amplia.

#Kramatorsk #Ucrania. Los rusos saben que mataron a civiles. Los rusos saben que Ocidente se indignará y Twitter marcará esos videos como sensibles. pic.twitter.com/YFtVhyCVHn — Jonatha Cortador (@CortadorJonatha) April 8, 2022

Cabe destacar que las municiones de racimo fueron prohibidas por una convención en 2008, y aunque Rusia no firmó dicho acuerdo, en todo momento ha negado su uso durante la operación militar en Ucrania.

Zelensky condena ataque ruso a una estación de tren en Kramatorsk

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky condenó el ataque ruso contra una estación de tren en Kramatorsk y aseguró que se trató de una acción deliberada contra la población civil, ya que, aseguró, en la estación no había tropas ucranianas.

"Las fuerzas rusas dispararon contra una estación de tren ordinaria, contra gente ordinaria, no había soldados allí", dijo al Parlamento de Finlandia en un discurso por video y también pidió guardar un minuto de silencio por las personas muertas en el ataque.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso fue citado por la agencia de noticias RIA diciendo que los misiles que se dice que impactaron en la estación de tren eran usados solo por los militares de Ucrania y que las fuerzas armadas de Rusia no tenían objetivos asignados en Kramatorsk este viernes.

