Rusia continúa bombardeando zonas de Ucrania. Día 43

Rusia sigue preparando su ofensiva en el este de Ucrania con el objetivo de controlar totalmente el Donbas, según el último parte de guerra del Alto Mando del Ejército ucraniano, emitido en esta madrugada, en el día 43 de invasión rusa de Ucrania.

El portavoz de las milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Eduar Basurin, afirmó hoy que los principales combates en el centro de Mariupol, ciudad portuaria ucraniana a orillas del mar de Azov, han terminado, agregó que las acciones de combates se ha desplazado al puerto de Mariupol y a la acería Azovstal, situada en la afueras de la ciudad, y añadió que en Mariupol, ciudad cercada desde hace varias semanas por las tropas rusas y las milicias de Donetsk, quedan aún unos 3,000 militares ucranianos.

Las autoridades de Ucrania han anunciado este jueves la apertura de diez corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles.

Más de 4.3 millones de refugiados

Más de 4.3 millones de personas han salido forzosamente de Ucrania desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio orden de lanzar una ofensiva militar el pasado 24 de febrero, según las últimas actualizaciones del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). Sólo a Polonia han llegado ya más de 2.5 millones de personas.

Además, la agencia estima que 17,000 personas han llegado a Bielorrusia y 350,000 a Rusia, si bien autoridades de este último país elevan el dato por encima del medio millón.

Encuentran once cadáveres en un garaje

El ex ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, ha informado a última hora de este miércoles de que se han encontrado once cadáveres en Gostomel, cerca de Bucha, en uno de los garajes de la calle Svyatopokrovskaya, los lugareños dicen que los francotiradores dispararon a la gente y luego metieron a los muertos en el garaje.

Más de 1,500 civiles muertos

El último balance del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), ha elevado la cifra de civiles ucranianos muertos a más de 1,500, y más de 2,200 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde el principio de la invasión.

El espionaje alemán grabó conversaciones entre soldados rusos en Ucrania que presuntamente prueban que los disparos a civiles formaban parte de la estrategia de guerra de Rusia, según informó este jueves el semanario Spiegel.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, insistió este jueves en que Ucrania necesita "más armas, menos aplausos y más armas" y apostó por seguir presionando a Rusia con más sanciones, también a su petróleo, y aislamiento internacional.

Soldados ucranianos entrenados en Estados Unidos

Soldados ucranianos están siendo entrenados en Estados Unidos en el uso de los drones armados Switchblade que Washington está enviando a Kiev, según dijo el miércoles un alto funcionario del Pentágono.

El Gobierno de Ucrania acusó este jueves al de Hungría de "incitar" a Rusia a "cometer nuevos crímenes" por resistirse a reconocer su responsabilidad en la muerte de civiles en Bucha y tildó de "cínica" la propuesta de Budapest de albergar conversaciones de paz.

El Gobierno australiano ha anunciado este jueves la imposición de nuevas sanciones contra 67 oligarcas rusos por su papel en la invasión "injusta, ilegal y no provocada" de Ucrania.

Francia considera que prohibir las importaciones de petróleo ruso es lo que más daño haría económicamente a Moscú, más incluso que cerrar los grifos del gas, pero estima que esa medida solo tiene sentido si la toma en conjunto la UE y prefiere darse unas semanas para logar el consenso.

La petrolera anglo-holandesa Shell confirmó este jueves que su decisión de abandonar sus operaciones en Rusia a causa de la invasión de ese país a Ucrania le costará entre 4,000 y 5,000 millones de dólares.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado este jueves que sus tropas han destruido cuatro instalaciones de almacenamiento de combustible localizados en Mikolaiev, Járkiv, Zaporiyia y Chuhuiv durante la pasada noche.

