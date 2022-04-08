Francia anuncia ataques feroces de Rusia en Donbas, Ucrania

El presidente de Rusia Vladimir Putin centrará sus ataques en Ucrania en las zonas separatistas del Donbas para buscar una "victoria" para el 9 de mayo, aniversario de la capitulación de la Alemania nazi en 1945, ha revelado su homólogo de Francia Emmanuel Macron.

"Van a concentrar sus esfuerzos en el Donbas, vamos a vivir escenarios muy difíciles en las próximas semanas" en esta región del este del país, juzgó el presidente de Francia.

Rusia lanza misiles contra estación de trenes

Al menos 30 personas murieron después de que dos misiles impactaron sobre la estación de tren de Kramatorsk, al este de Ucrania. Cientos de personas esperaban en la estación en busca de un tren que los sacara de la ciudad.

Borodianka nueva atrocidad por tropas de Rusia

La situación en Borodianka, una localidad al noroeste de Kiev evacuada recientemente por las tropas rusas, es "mucho más horrible" que en Bucha, donde se cometieron masacres de civiles que causaron conmoción mundial.

El presidente de ucrania Volodimir Zelenski dijo que "el trabajo para limpiar los escombros en Borodyanka ha comenzado. Es significativamente más terrible allí. Incluso más víctimas de los ocupantes rusos. ¿Y qué pasará cuando el mundo sepa toda la verdad sobre lo que hizo el ejército ruso en Mariupol? Allí, en cada calle, es lo que el mundo vio en Bucha y otras ciudades de la región de Kiev después de la retirada de las tropas rusas. La misma crueldad. Los mismos crímenes terribles".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó este viernes a Rusia de cometer "crímenes de guerra" en Ucrania con "matanzas" como la perpetrada en la ciudad de Bucha y espera que esos actos sean juzgados por tribunales internacionales.

Soumy liberada de fuerzas rusas.

La región de Soumy, fronteriza con Rusia al noreste de Ucrania, ha sido totalmente "liberada" de fuerzas rusas, según ha anunciado este viernes el jefe de la administración regional, Dmytro Jivitsky.

Fuerzas rusas se han retirado por completo del norte de Ucrania hacia Bielorrusia y Rusia, pero algunos de estos militares están ahora en el Donbas, según el último parte de inteligencia divulgado por el Reino Unido.

El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, considera que "es hora" de que Rusia "escuche la voz" de la comunidad internacional para detener la guerra en Ucrania y "poner fin inmediato al sufrimiento humano sin sentido".

OMS denuncia ataques contra instalaciones sanitarias

En tanto, la Organización Mundial de la Salud ha registrado ya 100 ataques contra centros sanitarios de Ucrania desde que comenzó la guerra el pasado 24 de febrero, que han provocado 73 muertes y 51 heridos. De 103 ataques, 89 han afectado a instalaciones sanitarias y 13 al transporte, incluidas ambulancias.

Ucrania ha informado de que tenía como objetivo establecer hasta 10 corredores humanitarios este viernes para evacuar a civiles atrapados en la ciudad de Mariupol, pero tendrán que usar vehículos privados.

El Gobierno turco ha insistido en la urgencia de declarar un alto el fuego lo antes posible en la ciudad de Mariupol, asediada desde hace semanas por las tropas rusas, para evacuar a civiles, una operación que podría realizarse también por mar con barcos que Turquía ha ofrecido.

Rusia asegura haber destruido con misiles de alta precisión lanzados sobre tres estaciones de tren en las regiones de Donetsk y Jarkov armas y el equipamiento militar de las reservas de tropas ucranianas que llegaron al Donbas.

Empresa rusa pide investigar masacres

El productor de aluminio Rusal, en donde el magnate ruso Oleg Deripaska es el principal accionista, ha reclamado una investigación "a fondo" de la matanza de Bucha, aunque evita acusar directamente a Rusia de lo sucedido.

"Creemos que este crimen debe ser investigado a fondo. Apoyamos una investigación objetiva e imparcial de este crimen y pedimos un castigo severo para los perpetradores", afirma el presidente del consejo de Rusal, Bernard Zonneveld, de nacionalidad holandesa. El comunicado representa la primera ocasión en que una gran empresa rusa se pronuncia a este respecto.

