Ataque a obras de arte: Activistas lanzan líquido a cuadro de Klimt

Un nuevo ataque a obras de arte se presentó este martes; en esta ocasión fue contra un cuadro de Klimt en Viena. Activista por el cambio climático pegaron sus manos a una pantalla de vidrió que protege la pintura de Gustav Klimt.

Los activistas estaba protestando contra la extracción de petróleo, por lo que aprovecharon que la entrada al museo era gratis gracias al patrocinio de una empresa petrolera para lanzar un líquido negro contra la pintura.

El grupo activista Last Generation publicó imágenes en línea de un simpatizante vertiendo lo que llamó un "líquido negro y aceitoso" en la pantalla frente a "Muerte y vida" de Klimt en el Museo Leopold, antes de ser interceptado por un miembro del personal mientras otro activista aparentemente pegó su mano a la pantalla.

🛢️EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet🛢️



Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

Uno de los tuits de Last Generation Austria decía: "Nuevas perforaciones de petróleo y gas son una sentencia de muerte para la humanidad".

El grupo eligió un día en el que se ahorraron el costo de las entradas porque la entrada al museo fue gratuita el martes, día de San Leopoldo, gracias al patrocinio de la compañía austriaca de petróleo y gas OMV.

Tras el ataque, Hans-Peter Wipplinger, director del museo de Viena, indicó que la pintura de Klimt no sufrió daños con el líquido negro que le arrojaron durante el ataque a obras de arte, gracias al vidrio que lo protegia.

El museo Leopoldo aumentó recientemente la seguridad debido a ataque a obras de arte que se reportaron los últimos días por parte de activistas contra obras de artes en otros museos de países europeos.

Nuevo ataque de activistas a obras de arte, esta vez le tocó a La joven de la perla.



1665 por Vermeer.#arte #JustStopOil pic.twitter.com/cM0rirY4mL — Artystia (@Artystia_) October 27, 2022

"Afortunadamente, la obra de arte (de 1915) no resultó dañada. Sin embargo, nos sorprende que el Museo Leopold estuviera en el centro de atención aquí", dijo Hans-Peter Wipplinger, en una conferencia de prensa.

El director del museo añadió que el museo simpatizaba con la causa de los activistas pero no estaba de acuerdo con el ataque a obras de arte, por lo que esperaba que Last Generation pagara la factura del despliegue policial y la limpieza.

Ataques a obras de arte en museos

El episodio es el más reciente de una serie de ataque a obras de arte por parte de activistas del cambio climático que buscan sacudir a la opinión pública arrojando líquido o pegándose a obras de arte famosas en museos o al equipo que protege esas obras.

Hace unas semanas, en el ataque a obras de arte más reciente, activistas se pegaron a una pintura de Andy Warhol en la Galería Nacional de Arte de Austria en Canberra.

En otro ataque a obras de arte, el grupo Futuro Vegetal salpicó con jugo de betabel las vitrinas y marcos de algunos cuadros en el Museo Egipcio de Barcelona.

Grave ataque a la MONALISA o La GIOCONDA en el museo del Louvre. Mi solidaridad con @Minigatalupa. pic.twitter.com/4RFnThBT81 — victor garrido (@vgarrido20) May 30, 2022

El 5 de noviembre, dos activistas se pegaron a las pinturas Maja de Francisco de Goya en el Museo del Prado de Madrid en una protesta por el cambio climático.

El 23 de octubre, integrantes de Last Generation arrojaron puré de papa contra la pintura Grainstacks de Monet en el Museo Barberini de Potsdam.

