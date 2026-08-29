Ataque ruso a infraestructura civil cerca de Kiev deja 37 muertos

Al menos 37 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras el impacto de un dron ruso contra un almacén de municiones en la localidad de Myla, ubicada en el distrito de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania. El ataque aéreo provocó incendios y detonaciones en cadena de proyectiles de artillería, minas y drones de combate que se prolongaron durante varias horas en medio de una zona residencial.

El suceso se posiciona como una de las incursiones más mortales registradas en la región de la capital ucraniana en lo que va del año. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó la cifra de fallecidos y calificó el hecho como una negligencia inaceptable por parte de quienes autorizaron el resguardo de pertrechos militares a corta distancia de viviendas de civiles.

Since yesterday evening and throughout the day today, I have been receiving reports on the situation in the village of Myla, Kyiv region, where detonation began following a Russian strike. A terrible situation and terrible negligence on the part of those who stored explosives… pic.twitter.com/YyRpBxQ8Kz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

Hubo daños colaterales

Las explosiones secundarias provocaron la destrucción casi total de inmuebles residenciales en Myla, dejando estructuras colapsadas y terrenos calcinados. Asimismo, las autoridades informaron que un centro de atención para personas mayores y personas con discapacidad sufrió daños considerables, lo que obligó a evacuar a más de 300 residentes.

Entre las víctimas mortales se confirmó el deceso de Taras Didych, histórico alcalde de la comunidad vecina, quien acudió de inmediato al lugar para coordinar las labores de auxilio antes de quedar atrapado en las explosiones. Las autoridades judiciales iniciaron un expediente penal para deslindar responsabilidades sobre los mandos militares u oficiales que permitieron la acumulación de explosivos en el recinto.

El incidente ocurre pocas semanas después de un evento similar en Vyshneve, a 20 kilómetros de Myla, donde un ataque a otro depósito de municiones en una zona habitada causó la muerte de siete personas.

Los nuevos drones son más mortíferos

El bombardeo en Myla formó parte de un asedio aéreo de más de 48 horas sobre Kiev y otras nueve regiones de Ucrania, en el que participaron más de 260 vehículos aéreos no tripulados. El gobernador militar de la región de Kiev, Tymur Tkachenko, y el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, confirmaron además el fallecimiento de una menor de 14 años en el distrito de Boryspil y de una niña de dos años en la ciudad debido a restos de drones derribados.

Representantes del Oficina Presidencial de Ucrania, encabezados por Pavlo Palisa, destacaron la creciente amenaza que representan los nuevos drones impulsados por motor de reacción desplegados por Rusia. Estos dispositivos alcanzan velocidades de hasta 500 kilómetros por hora, lo que impide su neutralización mediante los grupos móviles de tiro convencional y sobrecarga los sistemas de defensa antiaérea guiados por misiles.