Video: Su nieto estaba bajo los escombros; abuelita rompe en llanto tras devastador ataque de Rusia a Ucrania
Rescatistas sacan el cuerpo de su nieto tras un devastador ataque de Rusia con misiles y drones a un edificio de Ucrania.
Rusia lanzó una lluvia de misiles y más de un centenar de drones sobre territorio ucraniano, dejando un rastro de destrucción que no distinguió entre civiles ni infraestructura, pero la escalada no se detiene en las fronteras de Ucrania, pues ya están volando sobre países aliados de la OTAN, como Rumania.