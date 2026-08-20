Los ataques de Rusia ya alcanzaron a miembros de la OTAN: Misiles contra Kiev dejan 17 muertos y llegan a Rumania y Moldavia

Un bombardeo masivo ejecutado por las fuerzas armadas de Rusia durante la noche y la mañana de este jueves dejó un saldo preliminar de al menos 17 personas muertas y decenas de heridos en la ciudad de Kiev, Ucrania y sus alrededores.

La ofensiva militar se extendió además más allá de las fronteras ucranianas, registrándose la caída de drones y violaciones del espacio aéreo en países vecinos como Rumania y Moldavia.

En la capital de Ucrania, los impactos alcanzaron un hospital infantil, una escuela, un centro de educación preescolar, complejos de viviendas y diversos almacenes. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que en el distrito de Solomianskyi un centro médico sufrio la rotura masiva de sus ventanales, mientras los equipos de rescate trabajaban en sofocar incendios en más de una docena de puntos de la ciudad en medio de sucesivas alertas por ataque aéreo.

Emergency crews have been working at the sites of Russian strikes since overnight. It was a massive attack – the Russians had been preparing for a long time, combining different types of ballistic missiles, cruise missiles, and drones, aiming to cause as much damage as possible… pic.twitter.com/zvOkAwgNlf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026

Se le agotaron a Ucrania los misiles interceptores

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, señaló que las fuerzas rusas emplearon una combinación de misiles de crucero, proyectiles balísticos y drones con el objetivo de causar el mayor daño posible a la infraestructura civil. El mandatario advirtió recientemente que el ejército ucraniano cuenta con una disponibilidad reducida de proyectiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot, lo que ha dificultado la neutralización de misiles balísticos en las últimas semanas.

A nivel nacional, las autoridades informaron que los ataques de las últimas 24 horas también alcanzaron instalaciones de gas en la región de Chernihiv, un paso fronterizo en Odesa, así como zonas de Zhytomyr, Jersón, Járkov y Donetsk. En conjunto, el balance provisional en todo el territorio ucraniano ascendió a 25 personas fallecidas y 132 heridas.

Emergency response efforts are currently underway following the Russian strike on the capital and the cities of Kyiv region. More than 600 first responders from the State Emergency Service of Ukraine and police officers are involved in the work in Kyiv, Brovary, and Boryspil. I… pic.twitter.com/uEzcyt5dyB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026

Los ataques ya impactaron en países de la OTAN

El desarrollo de la operación militar rusa tuvo impactos directos en territorios pertenecientes a estados vecinos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN):

Rumania: El Ministerio de Defensa de Rumania reportó la caída de un dron ruso en una zona no habitada del condado de Tulcea , cerca de la frontera. Asimismo, la aviación militar desplegó dos aviones F-16 para neutralizar un dron marítimo cargado de explosivos que navegaba cerca de una instalación de gas natural en aguas rumanas.

El Ministerio de Defensa de reportó la caída de un dron ruso en una zona no habitada del condado de , cerca de la frontera. Asimismo, la aviación militar desplegó dos aviones para neutralizar un dron marítimo cargado de explosivos que navegaba cerca de una instalación de gas natural en aguas rumanas. Moldavia: La presidenta de Moldavia Maia Sandu , confirmó que un dron impactó en suelo moldavo tras violar su espacio aéreo, por lo que solicitó un incremento en la presión diplomática internacional contra Moscú .

La presidenta de , confirmó que un dron impactó en suelo moldavo tras violar su espacio aéreo, por lo que solicitó un incremento en la presión diplomática internacional contra . Polonia: Las fuerzas armadas de Polonia activaron operaciones preventivas de aviación militar para resguardar su espacio aéreo durante la oleada de misiles sobre el oeste de Ucrania.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el despliegue de artefactos navales explosivos como una manifestación de guerra híbrida orientada a desestabilizar la seguridad en las fronteras de la Unión Europea.