La tormenta tropical “Rachel” apunta hacia el noroeste: ¿cuándo y en qué zona tocará tierra?

Luego de mantenerse durante varios días en aguas abiertas y aparentar que se alejaría definitivamente del país, la atmósfera decidió jugarle otra carta al litoral mexicano. "Rachel", que se debatió entre la fuerza de huracán y su actual etapa como tormenta tropical, dio un viraje notable en su rumbo para perfilarse de manera directa hacia el noroeste del territorio nacional.

Con una velocidad de desplazamiento lenta pero constante hacia el noreste, el meteoro ha comenzado a encender las alertas en las costas del Pacífico. Lejos de quedar como una estadística lejana en altamar, la trayectoria actual anticipa que el fenómeno interactuará directamente con la franja costera durante el transcurso del fin de semana.

#LoÚltimo | "Simón" se intensifica a huracán categoría 2 en el Pacífico, frente a costas mexicanas. https://t.co/DKmCFJlrIN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

¿Cuándo tocará tierra y qué estados resentirán el impacto?

De acuerdo con los pronósticos de trayectoria y los modelos de evolución atmosférica, se prevé que "Rachel" toque tierra o cruce por las zonas fronterizas y costeras del extremo norte de Baja California y zonas colindantes durante el fin de semana.

El impacto no se limitará únicamente a momento del contacto físico con la línea de costa, ya que su amplia circulación comenzó a desprender bandas nubosas cargadas de humedad.

#BuenosDías con #AztecaNoticias - "Rachel" y "Simon" se acercarán a costas mexicanas - Además, riña en penal de #Mazatlán deja varios fallecidos Los detalles con @Luna_Yoon https://t.co/dtBXDsmcSk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Esto se traducirá en rachas de viento de hasta 100 km/h, marejadas con olas de varios metros de altura y precipitaciones acumuladas de consideración que pondrán a prueba la infraestructura de municipios en Baja California, Baja California Sur, Sonora y estados vecinos, recordando que una vez que el sistema toque tierra firme comenzará un proceso de debilitamiento progresivo hasta disiparse por completo en el terreno terrestre.

