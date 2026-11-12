El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales tendrá nuevas restricciones en las aulas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Mediante redes sociales, la institución informó que buscará evitar que estudiantes de Nivel Superior utilicen estos aparatos durante la jornada escolar, por lo que también contempla habilitar espacios para guardarlos de manera segura.

📵 En relación al uso responsable de dispositivos inteligentes y electrónicos personales en la jornada escolar, en las escuelas de Nivel Superior del #IPN se evitará su uso durante la jornada escolar, las aulas tendrán espacios de resguardo seguros y se acordará tiempo limitado o… pic.twitter.com/rmJDhqn8ji — IPN (@IPN_MX) November 12, 2026

¿Cómo funcionará la restricción de celulares en el IPN?

De acuerdo con el anuncio, las aulas contarán con espacios destinados al resguardo de los aparatos electrónicos personales. La intención es que los estudiantes puedan dejarlos en un sitio seguro mientras se desarrollan las actividades académicas.

El planteamiento no contempla que los dispositivos permanezcan fuera del alcance de los alumnos durante todo el día.

“En relación al uso responsable de dispositivos inteligentes y electrónicos personales en la jornada escolar, en las escuelas de Nivel Superior del #IPN se evitará su uso durante la jornada escolar, las aulas tendrán espacios de resguardo seguros y se acordará tiempo limitado o programado para poder utilizarlos”. escribieron.

La publicación no precisó todavía cómo funcionarán estos espacios, quién estará a cargo de su supervisión ni cuáles serán los horarios de acceso, tampoco detalló si habrá excepciones para situaciones particulares.

¿La medida aplica para todas las escuelas del IPN?

El anuncio hace referencia específicamente a las escuelas de Nivel Superior del Instituto, por lo que no debe interpretarse como una prohibición general para todos los niveles educativos del Politécnico.

Esta disposición se da en el contexto de las medidas que buscan establecer criterios para el uso de dispositivos electrónicos en los centros educativos del país.

En el esquema nacional se plantean diferentes alcances dependiendo del nivel escolar: en Educación Básica se contempla evitar el uso de celulares durante la jornada; en Media Superior, establecer restricciones de acuerdo con cada institución, mientras que en Educación Superior se promueve un manejo responsable y seguro de la tecnología.