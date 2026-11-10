El Hoy No Circula para este miércoles 11 de noviembre establece restricciones para determinados automóviles en la CDMX y el Edomex, por lo que los conductores deberán revisar el color de su engomado, la terminación de sus placas y el holograma de verificación antes de salir.

De acuerdo con el Índice de Aire y Salud, la calidad del aire es mala en 10 estaciones de monitoreo de ambas entidades, debido a la presencia de partículas PM10 y PM2.5.

Sin embargo, hasta el último reporte no se ha anunciado una contingencia ambiental que modifique las restricciones habituales del programa.

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de noviembre?

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente, este miércoles 11 de noviembre deberán dejar de circular los automóviles que tengan las siguientes características:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Hologramas 1 y 2.

La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

hoy-no-circula-miercoles-came Programa Hoy No Circula de este miércoles (X: @CAMegalópolis)

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos están exentos de las restricciones habituales del programa ambiental.

De igual forma, las motocicletas y determinadas unidades de emergencia y servicios esenciales pueden circular sin estar sujetas a estas limitaciones.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

En la CDMX, el programa ambiental funciona en sus 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México opera en los municipios incorporados a la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula en 2026?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México equivale a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 117.31 pesos.

Por lo tanto, los conductores que circulen cuando no les corresponde pueden recibir una sanción económica de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México, la multa por incumplir el programa ambiental es de 20 veces la UMA, lo que representa un pago de 2 mil 346 pesos.