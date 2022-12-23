En Francia se registró un atentado con varios disparos poco antes del mediodía de este viernes 23 de diciembre, matando a tres personas e hiriendo al menos a otras tres, dos de ellas de gravedad, según ha confirmado la Policía de París en su cuenta de Twitter.

Un hombre fue arrestado y puesto bajo custodia en París

El presunto atacante de 69 años está siendo identificado, dijo la oficina del fiscal de París, quien abrió una investigación por “asesinato, homicidio voluntario y violencia agravada”.

Según la Fiscalía, citada por Reuters, el atacante habría disparado por motivos racistas.

Fue detenido por un equipo de la Empresa de Seguridad e Intervención (CSI).

Según el diario Le Parisien, el hombre es de nacionalidad francesa y jubilado de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles, donde trabajaba como conductor.

El detenido tenía antecedentes y estaba siendo investigado por violencia racista con armas, según ha confirmado la Fiscalía. El atacante ya había sido detenido por dos tentativas de homicidio, una en 2016 y otra en diciembre de 2021. “La búsqueda de antecedentes continúa”, señaló la Fiscalía.

Se desconocen motivos de la agresión

El atentado tuvo lugar este viernes en la rue d'Enghien, en el distrito 10, en el centro de la capital. Se dice que el ataque tuvo lugar en el centro cultural kurdo Ahmet Kaya, llamado así en honor al cantante homónimo.

Esta asociación de ley de 1901 tiene como objetivo "promover la integración gradual" de la población kurda que vive en Ile-de-France, y también incluye un restaurante tradicional.

La policía ha iniciado la investigación y ha pedido a los ciudadanos que eviten la zona para que puedan hacer su trabajo.

Un comerciante de un edificio vecino al centro kurdo, que desea permanecer en el anonimato, escuchó “entre siete y ocho disparos en la calle”. “Fue un pánico total. Nos quedamos encerrados”, ha declarado, según el rotativo Le Monde.

La alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, agradeció la rápida intervención de las fuerzas de seguridad: “Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias. Estamos a su lado. Se abrirá una unidad psicológica”, agregó en twitter Darmanin. “Mis pensamientos están con las familias de las víctimas”, ha dicho.