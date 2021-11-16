Atentados terroristas en Uganda dejan muertos y heridos

Atentados terroristas suicidas estallaron dos bombas. Tres civiles y tres terroristas entre los muertos. Los heridos son atendidos en hospitales de Uganda.

Las dos fuertes explosiones que sacudieron la capital Kampala a primera hora del martes provocaron caos y confusión mientras la gente huía de lo que se cree fueron atentados coordinados.

Uno de los estallidos ocurrió cerca de una comisaría de policía y el otro en una calle próxima al parlamento. Este último parecía tener como objetivo la sede de una empresa aseguradora.

La explosión ocasionó un incendio que afectó a varios de los vehículos estacionados en el exterior. Varias patrullas fueron incendiadas.

Escapan legisladores

Algunos legisladores fueron vistos desalojando las instalaciones del cercano complejo parlamentario, de acuerdo con la televisora nacional UBC.

Al menos 24 personas fueron hospitalizadas debido a las heridas sufridas en las explosiones, dijo Emmanuel Ainebyoona, vocero del ministro de Salud de Uganda, en Twitter. Cuatro de ellas estaban en estado crítico, agregó.

Uno de los médicos del hospital dijo que recibieron a varios heridos en diferentes condiciones, señaló que algunos de ellos se pudieron estabilizar y dar de alta a su domicilio, pero los más graves fueron trasladados a otras unidades...

El alcalde de la ciudad Salim Uhuru, calificó de muy desafortunados los hechos. Dijo que perdió a uno de sus amigos llamado Katongole, un oficial de policía.

Externó que el hecho sucede en un momento en que se está tratando de volver a la normalidad. "Entonces, si estas personas pueden venir donde está la policía y hacer estallar una bomba, entonces sabrá que las cosas no están bien".

Los residentes se apresuraron a abandonar el lugar, muchos de ellos en mototaxis.

La policía acordonó la zona y desalojó a los representantes de los medios de comunicación que cubrían los atentados terrroristas.

Había alerta ante atentados

Las autoridades de Uganda habían pedido precaución tras una serie de atentados terrroristas en las últimas semanas.

Una persona falleció y al menos siete más resultaron heridas por una explosión en un restaurante en un suburbio de Kampala el 23 de octubre.

La milicia se opone al gobierno del presidente Yoweri Museveni, un aliado de Estados Unidos en cuestiones de seguridad y el primer líder africano en desplegar cascos azules en Somalia para proteger al gobierno federal del grupo extremista al-Shabab.

