Policía de Atlanta responde a tirador activo en Colony Square
Policía de Atlanta responde al reporte de un tirador activo en Colony Square, en el área centro de la ciudad. Se habla de al menos 3 personas baleadas.
La policía de Atlanta informa acerca de un tirador activo en Colony Square en el centro de la ciudad.
Informes preliminares señalan que 3 personas fueron baleadas y el tirador activo no está bajo custodia.
ATLANTA ACTIVE SHOOTER: Atlanta police say there is an active shooter at Colony Square in midtown. Three people have been shot and the shooter is not in custody. APD wants everyone to stay indoors in the area of Peachtree from 12th to 15th St pic.twitter.com/WN99izKxOR @FOX5Atlanta— Rob DiRienzo (@RobDiRienzo) August 22, 2022
Los uniformados han respondido al reporte de tirador activo en un tiroteo triple en Midtown.
Un hecho que ocurrió alrededor de las 2 pm. (hora local), cerca del 1280 W de la calle Peachtree NW. Se habla de múltiples personas baleadas en Colony Square en el centro de Atlanta y que el sospechoso está prófugo.
El Departamento de la Policía de Atlanta ha recomendado que todos permanezcan en el interior de casas en inmuebles ubicados en el área de Peachtree.
La policía de #Atlanta informa acerca de un tirador activo en Colony Square en el centro de la ciudad.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 22, 2022
Informes preliminares señalan que 3 personas fueron baleadas y el agresor no está bajo custodia.#ElTiroteoDelDía pic.twitter.com/ZLZYwZtXyF
++++++ES UNA HISTORIA EN DESAROLLO+++++
Lots of emergency vehicles at Colony Square. Anyone near by with updates? Hope people are OK! @ATL_SCOOP @GAFollowers pic.twitter.com/PctCCCmZ15— Renee @ 35 🌎 spins (@renee4atlanta) August 22, 2022