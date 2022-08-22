Policía de Atlanta responde a tirador activo en Colony Square

La policía de Atlanta informa acerca de un tirador activo en Colony Square en el centro de la ciudad.

Informes preliminares señalan que 3 personas fueron baleadas y el tirador activo no está bajo custodia.

ATLANTA ACTIVE SHOOTER: Atlanta police say there is an active shooter at Colony Square in midtown. Three people have been shot and the shooter is not in custody. APD wants everyone to stay indoors in the area of Peachtree from 12th to 15th St pic.twitter.com/WN99izKxOR @FOX5Atlanta — Rob DiRienzo (@RobDiRienzo) August 22, 2022

Los uniformados han respondido al reporte de tirador activo en un tiroteo triple en Midtown.

Un hecho que ocurrió alrededor de las 2 pm. (hora local), cerca del 1280 W de la calle Peachtree NW. Se habla de múltiples personas baleadas en Colony Square en el centro de Atlanta y que el sospechoso está prófugo.

El Departamento de la Policía de Atlanta ha recomendado que todos permanezcan en el interior de casas en inmuebles ubicados en el área de Peachtree.

La policía de #Atlanta informa acerca de un tirador activo en Colony Square en el centro de la ciudad.



Informes preliminares señalan que 3 personas fueron baleadas y el agresor no está bajo custodia.#ElTiroteoDelDía pic.twitter.com/ZLZYwZtXyF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 22, 2022

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