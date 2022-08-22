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Policía de Atlanta responde a tirador activo en Colony Square

Policía de Atlanta responde al reporte de un tirador activo en Colony Square, en el área centro de la ciudad. Se habla de al menos 3 personas baleadas.

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Policía de Atlanta responde a tirador activo en Colony Square
|“APD”

Escrito por: Arturo Engels

La policía de Atlanta informa acerca de un tirador activo en Colony Square en el centro de la ciudad.

Informes preliminares señalan que 3 personas fueron baleadas y el tirador activo no está bajo custodia.

Los uniformados han respondido al reporte de tirador activo en un tiroteo triple en Midtown.

Un hecho que ocurrió alrededor de las 2 pm. (hora local), cerca del 1280 W de la calle Peachtree NW. Se habla de múltiples personas baleadas en Colony Square en el centro de Atlanta y que el sospechoso está prófugo.

El Departamento de la Policía de Atlanta ha recomendado que todos permanezcan en el interior de casas en inmuebles ubicados en el área de Peachtree.

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