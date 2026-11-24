Llegó el martes 24 de noviembre y la actividad en las autopistas del país mantiene un ritmo intenso debido al traslado constante de mercancías y viajeros entre entidades. En vías de alta velocidad, un percance con transporte de carga o la presencia de manifestantes basta para paralizar la circulación y convertir un trayecto corto en horas de espera sobre el asfalto.

Para que tomes el control de tu ruta antes de salir, en Azteca Noticias activamos nuestra Alerta Asfalto. Con reportes oficiales y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te detallamos los puntos bloqueados, las desviaciones recomendadas y el pulso en tiempo real de la red federal.