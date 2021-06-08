¡Niño atrapado en máquina de peluches!. El menor quedó atrapado en una máquina de peluches ubicada en un centro de ocio de Gran Canaria en España. El menor ingresó por la compuerta por donde salen los premios y tuvo que ser rescatado por personal del centro.

Niño atrapado en máquina de peluches

Una fotografía fue captada por Aitor Suárez, uno de los testigos del incidente, cuya imagen del menor dentro de la máquina expendedora de peluches en el parque de atracciones Holiday World, en San Bartolomé de Tirajana, fue publicada en twitter donde de inmediato se hizo viral.

Esto es de locos 😅😂 lo que no pasa en el holiday world no pasa en ningún otro sitio. pic.twitter.com/jDQXWEChOp — Aitor Suarez (@itroaitor1) June 6, 2021

Momentos de angustia en un parque de diversiones en Gran Canaria

El menor se introdujo dentro de la "máquina de ocio", comúnmente conocida por el gancho que tiene colgando del techo y cuyo juego consiste en que el participante debe manejar la pinza o el gancho a través de unos mandos para que el gancho en su interior logre atrapar un premio, regularmente peluches o regalos de bajo peso y/o tamaño.

El menor pensó que era buena idea ingresar directamente por la compuerta de premios y quedó atrapado en el interior. Personal del parque de atracciones de inmediato acudió en ayuda del niño que finalmente pudo ser rescatado sin mayor complicación.

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Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, muchos lo tomaron cómo una situación cómica y de inmediato hicieron referencias a la película "Toy Story" donde se muestra una escena muy similar dentro de un centro reacreativo.

EL GAAAAAAANCHOOOOOOOOO



"He sido elegidoooooo. Adiós, amigos míos. Voy a un lugar mejor" 👽⚓ pic.twitter.com/8aIIgVm3p8 — A.R. Medina (@AR_Medina_) June 7, 2021

Aunque la situación parece muy estrala, funcionarios del Holiday World en Las Palmas, aseguran que muy segudo los menores intentan hacer de todo para obtener un peluche de esta máquina. Sin embargo, en prácticamente todos los casos, el menor logra ser rescatado sano y salvo.

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En este caso, el protagonista corrió con mucha suerte ya que se pudo ir a casa junto con el peluche que había intentado agarrar.