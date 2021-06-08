Pena de muerte por ver series extranjeras en Corea del Norte que recien introdujo recientemente una ley que castiga por ver series extranjeras. Con esta se ley busca erradicar cualquier tipo de influencia extranjera, por lo que castigará severamente a toda aquellas personas que sea sorprendido con películas, ropa o incluso hasta aquellos que se atrevan a usar una jerga extranjera.

En una entrevista con la "BBC News", Yoon Mi-so, contó que él tenía tan solo 11 años cuando por primera vez vio la ejecución un hombre que fue sorprendido con una película de Corea del Sur. De hecho cuenta que todos los vecinos fueron obligados a ver la ejecución en Corea del Norte.

Yoon Mi-so, actual residente en Seúl:

"Si no lo hacías, era considerado como traición".

Con ese acto, las autoridades norcoreanas quisieron asegurarse que de todos supieran que la pena por contrabandear videos extranjeros, era la muerte.

“Yoon Mi-so says she was 11 when she first saw a man executed for being caught with a South Korean drama.”



“His entire neighbourhood was ordered to watch.”https://t.co/LD4wyAmaAO — (((Christian JB))) 🐌 (@christianjbdev) June 7, 2021

¿Cómo es la libertad en Corea del Norte?

La República Popular Democrática de Corea (RPDC), mejor conocida como Corea del Norte, y algunas veces como Norcorea, se caracteriza por tener un alto grado de censura, derivado de la inexistencia de libertad de conciencia y de prensa, al igual que algunos otros países.

En Corea del Norte, las personas se encuentran en un estado de aislamiento, no tienen Internet, redes sociales y solo cuentan con algunos canales de televisión que son controlados por el Estado, estos canales están diseñados para que solo recibas la información que los líderes de la Nación Comunista, quieren que sepas.

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Ley contra "pensamiento reaccionario" en Corea del Norte

Como si el aislamiento que enfrentan los norcoreanos no fuera suficiente, su actual líder, Kim Jong-Un, ha introducido la nueva ley contra lo que su régimen ha descrito como "pensamiento reaccionario".

Kim Jong-Un en Pyongyang |KCNA/via REUTERS

Aquellas personas que sean sorprendidas consumiendo grandes cantidades de contenidos de medios de comunicación de Corea del Sur, de Estados Unidos o de Japón, se podrán enfrentar la pena de muerte. La pena más "baja" para aquellos que vean contenidos extranjeros es de 15 años en un campo de prisioneros.

Internet en Corea del Norte

El acceso a internet está disponible en Corea del Norte, aunque solamente con autorización especial y utilizado principalmente para fines gubernamentales y de investigación científica. Sí se puede acceder a internet en bibliotecas públicas de Corea del Norte.

Norcoreanos se las ingenian para ver contenidos extranjeros

Las series y videos extranjeros se comparten mediante el uso de memorias USC, que actualmente son tan comunes además de fáciles de ocultar y que también están protegidas con contraseñas. En algunos casos, cuando se escribe la contraseña incorrecta en tres ocasiones seguidas, la USB borra su contenido y si este es muy delicado, se puede configurar para que el "borrado" suceda al primer intento fallido.

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Se estima que actualmente, un 50 por ciento de las personas que se encuentran en los campos de prisioneros en Corea del Norte, son aquellos jóvenes que fueron sorpenddidos consumiendo medios extranjeros.