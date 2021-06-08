Desde 2008 el 8 de junio es un día dedicado a los Océanos. Día Mundial de los Océanos, producen un 50% del oxígeno del planeta. Hace 13 años que la Organización de Naciones Unidas decidió dedicar una jornada a este tesoro medioambiental para recordar la importancia de los océanos en la vida cotidiana de los seres humanos.

Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo.

La Organización de naciones Unidas señala que el océano es clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030, habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los oceános.

Cinco Océanos

Si hablamos solo de océanos, en la Tierra hay cinco: Pacífico (155.557.000 km²), Atlántico (76.762.000 km²), Índico (68.556.000 km²), Glacial Antártico (20.237.000 km²) y Glacial Ártico (14.056.000 km²). Así el océano Pacífico es el más grande del planeta.

Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca.

Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer.

Se busca crear un nuevo equilibrio

Para proteger y preservar el océano y todo lo que sustenta, debemos crear un nuevo equilibrio, arraigado en la verdadera comprensión del océano y cómo la humanidad se relaciona con él.

Debemos construir una conexión con el océano que sea inclusiva, innovadora y basada en lecciones del pasado.

"El océano: vida y medio de subsistencia" es el tema del Día Mundial de los Océanos 2021, un año en el que a su vez arrancamos una década de desafíos para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: "Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos" de cara a 2030.

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En la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 5 de diciembre de 2008, se resolvió, por iniciativa de Canadá y a través de la resolución 63/111, que a partir de 2009 se celebre el Día Internacional de los Océanos cada 8 de junio.

Los daños a los Océanos

El océano absorbe alrededor del 23% de las emisiones anuales de CO2 antropogénico a la atmósfera y actúa como amortiguador contra el cambio climático. Sin embargo, el CO2 reacciona con el agua de mar, reduciendo su pH y provocando la acidificación del océano. Esto a su vez reduce su capacidad para absorber CO2 de la atmósfera. La acidificación y desoxigenación de los océanos lleva finalmente a una afectación de los ecosistemas, la vida marina y la pesca.

El océano también absorbe más del 90% del exceso de calor de las actividades humanas. En 2019 se registró el contenido de calor oceánico más alto registrado, y esta tendencia probablemente continuó en 2020. La tasa de calentamiento de los océanos durante la última década fue más alta que el promedio a largo plazo, lo que indica una absorción continua de calor atrapado por los gases de efecto invernadero. Se estima que más del 80% del área oceánica experimentó al menos una ola de calor marina en 2020.

El hielo marino se está derritiendo, con profundas repercusiones para el resto del mundo, a través del cambio en patrones climáticos y el aumento acelerado del nivel del mar

Se estima que las temperaturas cálidas del océano ayudaron a impulsar una temporada récord de huracanes en el Atlántico en 2020 y contribuyan a otra temporada activa en este 2021.

Dado que aproximadamente el 40% de la población mundial vive a menos de 100 km de la costa, existe una necesidad imperiosa de proteger a las comunidades de los peligros costeros, como olas, marejadas ciclónicas, oleaje y aumento del nivel del mar, mediante sistemas mejorados de alerta temprana multirriesgos, y pronósticos basados en impacto.

