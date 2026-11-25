El caso de la bebé que fue abandonada cerca de la Basílica de Guadalupe dio un nuevo giro.

Y es que, las autoridades capitalinas lograron identificar y localizar a los padres de la pequeña, quien fue encontrada sin la compañía de un adulto en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

En entrevista exclusiva de ADN Noticias, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, reveló que la menor se llama Ruth, tiene cinco meses de edad y actualmente se encuentra a salvo, luego de recibir atención por parte de los servicios de emergencia.

¿Qué pasó con los padres de Ruth, la bebé abandonada cerca de la Basílica?

Durante la entrevista, Janecarlo Lozano dio a conocer que los padres de Ruth fueron localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, después de que las autoridades realizaran un seguimiento mediante el sistema de videovigilancia.

El alcalde señaló que ambos tienen severos problemas de adicciones y que, tras ser ubicados, fueron presentados ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente sus identidades ni se han detallado posibles cargos o responsabilidades legales por el abandono de la menor.

Por su parte, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que la bebé fue dejada sin la compañía de un adulto y establecer las acciones correspondientes para garantizar su protección.

Así captaron a un hombre con la bebé antes de su abandono

El caso también llamó la atención luego de que comenzara a circular un video en el que aparece un hombre caminando mientras carga a una bebé por calles cercanas a la Basílica de Guadalupe.

La grabación muestra al sujeto con la pequeña en brazos; sin embargo, las imágenes no permiten observar el momento exacto en que la habría dejado sin compañía.

El video se convirtió en uno de los elementos que despertaron interés sobre lo ocurrido antes de que Ruth fuera localizada.