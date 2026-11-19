Tres escaladores canadienses vivieron una noche de tensión en Potrero Chico, municipio de Hidalgo, Nuevo León, tras quedar atrapados a aproximadamente 90 metros de altura. La situación ocurrió cuando una cuerda de seguridad quedó atorada entre las rocas de la montaña, lo que les impidió realizar movimientos y continuar su descenso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los tres hombres permanecieron varados durante toda la noche en la ruta conocida como “Pancho Villa”.

Así fue el rescate de los escaladores canadienses en Potrero Chico

El reporte movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Hidalgo y al grupo especializado Potrero Chico Rescatistas. Los especialistas iniciaron las maniobras de ascenso alrededor de las 06:00 horas del miércoles 18 de noviembre de 2026 con el objetivo de llegar hasta los tres escaladores.

Operativo de Protección Civil duró más de 12 horas en Hidalgo, Nuevo León

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, explicó que el operativo requirió un trabajo coordinado de más de 12 horas, desde la recepción del reporte hasta la puesta a salvo de los tres escaladores.

Durante las maniobras, los rescatistas ascendieron por la ruta hasta alcanzar la posición donde se encontraban los canadienses. Una vez que llegaron a ellos, llevaron a cabo las labores para asegurar su descenso y trasladarlos a un lugar seguro.

Erik Cavazos aprovechó el caso para hacer un llamado a la prevención a quienes realizan actividades de escalada o visitan zonas montañosas de la entidad. El funcionario destacó la importancia de revisar las condiciones meteorológicas antes de iniciar cualquier recorrido en zonas como el cerro de la Silla o el de las Mitras.

“Si hay lluvia o descenso de la temperatura, hay que conocer bien la ruta a la que vamos a ir y no tener un accidente”, señaló el director de Protección Civil.

Cavazos también advirtió sobre los riesgos que representa la nubosidad en este tipo de parajes. Explicó que las condiciones climáticas pueden desorientar a las personas y que el cansancio o la fatiga pueden provocar que pierdan la ruta o el sendero.

¿Cuál es el estado de salud de los escaladores rescatados?

Tras ser valorados por los rescatistas, los tres adultos confirmaron que no presentaban molestias ni requerían un traslado hospitalario. Por ello, los escaladores canadienses se retiraron del lugar por sus propios medios.