Atropellamiento masivo en Jerusalén deja 2 muertos

Al menos dos personas murieron, entre ellas un niño, por un atropellamiento masivo perpetrado por un palestino que embistió con su auto a un grupo de personas que se encontraban en una parada de autobús a las afueras de Jerusalén.

Entre las víctimas mortales se encontraban un menor de seis años y un hombre de 20; el hermano mayor del niño que murió, resultó gravemente heridos por el atropellamiento masivo.

Las autoridades israelíes indicaron que abatieron de un disparo al conductor que ocasionó el atropellamiento masivo. El sujeto, que murió en el lugar, fue identificado como Hussain Qraqaa, de 31 años de edad, residente de Issawi, en Jerusalén del Este.

Las imágenes que circularon en las redes sociales mostraron un automóvil azul que se estrelló contra un poste frente a la parada de autobús en el área de Ramot, una parte de Jerusalén que fue anexada por Israel después de la guerra de Oriente Medio de 1967.

|Reuters

Un testigo que presenció el atropellamiento masivo relató que un hombre civil armado disparó al atacante antes de que llegara un oficial de policía, y también disparó contra el automóvil.

Van 42 palestinos muertos en lo que va del año

El primer ministro Benjamin Netanyahu describió el incidente como un ataque terrorista y ordenó reforzar las fuerzas de seguridad.

El incidente ocurrió durante un período de creciente ansiedad en Israel por la seguridad luego de un ataque en el que un palestino solitario mató a siete personas afuera de una sinagoga el mes pasado.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo cientos de arrestos en los últimos meses durante incursiones casi diarias en la Cisjordania ocupada que han visto sangrientos tiroteos con militantes palestinos.

Al menos 42 palestinos, incluidos hombres armados y civiles, han sido asesinados en lo que va del año. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo cientos de arrestos en los últimos meses durante incursiones casi diarias en la Cisjordania ocupada que han visto sangrientos tiroteos con militantes palestinos.

