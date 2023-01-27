Al menos siete israelíes muertos y varios heridos fue el saldo de un tiroteo en una sinagoga en el barrio de Neve Yaakov, en Jerusalén. Las autoridades indicaron que el tirador fue detenido.

El ataque se dio un día después de un enfrentamiento en el que murieron nueve palestinos. Por lo que este tiroteo aumentó los temores de una espiral de violencia en Israel.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a varias víctimas tiradas en el camino fuera de la sinagoga siendo atendidas por trabajadores de emergencia en Jerusalén.

Tras el ataque contra la sinagoga en #Jerusalen se registró una persecución en la que el atacante fue abatido #Israel🇮🇱 pic.twitter.com/biEnei8Nrp — Emmanuel Rosalez (@journalero) January 27, 2023

¿Cómo ocurrió el tiroteo en la sinagoga de Israel?

Las autoridades indicaron que un hombre armado llegó alrededor de las 8:15 de la noche (hora local) y comenzó el tiroteo hiriendo a varias personas antes de que la policía lo abatiera.

La policía describió que el tiroteo fue “un incidente terrorista” y subrayó los temores de una escalada de violencia después de meses de enfrentamientos en Cisjordania que culminaron en una redada que mató al menos a nueve palestinos.

No hubo un reclamo inicial de responsabilidad por el ataque a la sinagoga, que tuvo lugar cuando los fieles asistían a los servicios del sábado en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, pero un portavoz del movimiento islamista Hamas dijo que los incidentes estaban conectados.

Al menos 8 muertos, 10 heridos después de un ataque terrorista cerca de una sinagoga en Jerusalén, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. pic.twitter.com/Brmr71y82V — Juan Jose Ayala Berman (@AyalaBerman) January 27, 2023

"Esta operación es una respuesta al crimen cometido por la ocupación en Jenin y una respuesta natural a las acciones criminales de la ocupación", dijo el portavoz de Hamas, Hazem Qassem. El grupo militante más pequeño Jihad Islámica también elogió el ataque sin reivindicarse.

De acuerdo con medios israelíes, el causante del tiroteo era un residente palestino de Jerusalén Este.

Estados Unidos condenó el tiroteo en la sinagoga a las afueras de Jerusalén: “Esto es absolutamente horrible. Nuestros pensamientos, oraciones y condolencias están con los muertos por este atroz acto de violencia. Condenamos este aparente ataque terrorista en los términos más enérgicos. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel sigue siendo férreo”, dijo Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos.