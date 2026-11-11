Una pesada camioneta SUV embistió a un grupo de peatones y despedazó un puesto de comida la tarde del martes 10 de noviembre horal local de Los Ángeles, cerca de las 5:55 p.m., sobre el transitado cruce de Lankershim Boulevard en North Hollywood. El saldo de este trágico atropello en Estados Unidos dejó tres personas sin vida y dos heridos graves luchando en el hospital.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, el conductor perdió el control de su vehículo porque supuestamente intentó esquivar a otro coche que se cruzó en su camino, desencadenando un caos absoluto a un lado de la entrada del Metro en Los Ángeles.

¿Maniobra desesperada o culpa al volante?

La versión del automovilista levantó sospechas de inmediato. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años que, tras el brutal impacto, quedó atrapado en su asiento. Los bomberos lograron sacarlo con vida y consciente, aunque arrastraba un evidente estado de shock.

Accidente en Los Ángeles Bomberos investigan el lugar de un accidente automovilístico que dejó tres personas fallecidas (CNN)

Según el capitán Warner Castillo, el sujeto juró que quiso evitar chocar contra el otro auto. El problema para él es que los detectives revisaron la escena y confirmaron que ese segundo conductor circulaba de manera legal y completamente segura. Ahora, los agentes le realizan exámenes toxicológicos para descubrir la verdad: necesitan saber si manejaba bajo los efectos de drogas o alcohol al momento de la tragedia.

Sangre en un puesto de ayuda comunitaria

La escena lucía devastadora. Las imágenes captadas por una cadena local mostraban la camioneta blanca atorada debajo de una carpa azul, rodeada de fierros retorcidos y escombros. Ángela Parker, una testigo que presenció el desastre, describió un estruendo ensordecedor justo antes de ver cómo los vidrios caían por todas partes.

Lo más desgarrador de su testimonio fue la identidad de las víctimas. Parker conocía a cuatro de las mujeres atropelladas, a quienes reconoció como vendedoras muy queridas en la zona porque siempre repartían alimento a la gente más necesitada del barrio.

Today, an SUV drove onto a sidewalk near the North Hollywood Metro Station, striking a group of street vendors and pedestrians. Tragically, preliminary reports indicate that three people have lost their lives and others have been injured.



First responders are on the scene, and… — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 11, 2026

La ciudad promete llegar al fondo del caso

El jefe de policía, Jim McDonnell, dejó en claro que peinarán todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses. Prometió una investigación minuciosa para no dejar cabos sueltos y saber exactamente qué originó la masacre vehicular. Por su parte, la alcaldesa Karen Bass usó sus redes para mandar un abrazo solidario a las familias destrozadas y garantizó que los departamentos de la ciudad trabajan a marchas forzadas para esclarecer los hechos.

Con información de CNN