VIDEOS: Avioneta se estrella en calles de Florida; esto sabemos
Una avioneta Learjet 60 se desplomó en Palm Beach, Florida. Autoridades atienden la emergencia y la FAA investiga el accidente. Revisa los detalles.
Personal de emergencia acudió a atender el impacto de una avioneta que se desplomó esta tarde en calles de Palm Beach, Florida, en Estados Unidos.
Qué se sabe sobre la avioneta que se desplomó en Palm Beach
El incidente ocurrió en la Décima Avenida Norte (10th Avenue North) y Military Trail alrededor de las 12:50 horas de este domingo 1 de noviembre de 2026.
BREAKING: A Learjet 60 has reportedly crashed in West Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/coLyl5t2NI— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 1, 2026
Videos compartidos en redes sociales muestran un cráter en la zona del impacto, así como llamas instantes después. Otras imágenes grabadas con cámara de automóviles lograron captar cómo el avión ligero se dirige a alta velocidad contra el suelo, para después estallar en llamas.
Cuántas personas viajaban en el Learjet 60 y cuál era su ruta
La aeronave es un Learjet 60, el cual se estrelló en un área residencial cerca de Cresthaven. Nueve personas iban a bordo, aseguró la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y tenía como destino el Aeropuerto Norton Eleuthera en las Bahamas.
WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys— Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026
El incidente también fue confirmado por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, la cual informó que el tránsito está cerrado hasta nuevo aviso y pedía que los conductores evitaran la zona y buscaran alternativas viales.
La FAA y la NTSB investigan las causas del desplome
Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) realizarán una investigación por lo sucedido.