Doble terremoto en Venezuela: aumenta la cifra de muertos a mil 943 y supera los 15 mil heridos

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió Venezuela la semana pasada continúa agravándose; este martes, las autoridades actualizaron la cifra oficial de víctimas y confirmaron que el número de muertos aumentó a mil 943, mientras las labores de búsqueda y rescate permanecen activas en las zonas más afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que también creció de forma considerable el número de personas lesionadas, al pasar de poco más de cinco mil reportadas un día antes a 10 mil 500 heridos. Además, las autoridades contabilizan 15 mil 866 damnificados, quienes permanecen en refugios temporales habilitados tras el desastre.

Continúan los rescates en las zonas afectadas

A pesar del incremento en el saldo de víctimas, los equipos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda entre edificios colapsados y comunidades afectadas, de los cuales, suman 58 mil desplomados.

De acuerdo con el reporte oficial, 6 mil 461 personas han sido rescatadas con vida desde que ocurrieron los sismos, principalmente en La Guaira, así como en Caracas y otras entidades que registraron daños estructurales.

La Guaira continúa siendo el estado con mayores afectaciones, por lo que concentra buena parte del despliegue de protección civil y de los cuerpos de rescate.

Más de 60 refugios reciben a los damnificados

El Gobierno venezolano informó que continúa ampliando la atención para quienes perdieron sus viviendas o permanecen en zonas de riesgo.

Actualmente funcionan:



14 refugios temporales en La Guaira.

55 refugios adicionales distribuidos entre Caracas, Miranda y otros estados afectados.

En estos espacios se brinda alojamiento, alimentos y atención básica a miles de familias que permanecen fuera de sus hogares mientras continúan las evaluaciones de daños.

¿Cómo ocurrió el doble terremoto en Venezuela?

Especialistas del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicaron que lo sucedido no correspondió a un sismo seguido de una réplica, sino a un doblete sísmico, un fenómeno que ocurre cuando una falla geológica activa casi de inmediato otra muy cercana.

El primer movimiento alcanzó una magnitud de 7.2 cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy; apenas 40 segundos después, un segundo terremoto, de 7.5, se registró a unos 23 kilómetros de Yumare, provocando un impacto devastador en varias regiones del país y dando origen a una de las emergencias más graves que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.