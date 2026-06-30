Milagros entre los escombros: Las historias de supervivencia que devuelven la esperanza en Venezuela

Tras los devastadores sismos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles, las cifras de daños y pérdidas humanas siguen aumentando conforme la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros disminuye.

Sin embargo, en medio del dolor y del panorama desolador, los equipos de emergencia siguen presenciando milagros reales. Cada rescate se ha convertido en una luz de esperanza y en una nueva oportunidad de vida para las familias venezolanas.

A contrarreloj, brigadas internacionales y locales demuestran que, mientras haya un hilo de voz bajo las toneladas de concreto, la búsqueda no se detiene.

Tras 106 horas bajo tierra Aarón logró ser rescatado

Uno de los rescates más dramáticos y esperanzadores ocurrió en el estado de La Guaira. Aarón Levi Cantillo, un joven atrapado tras el colapso de su edificio, logró sobrevivir cuatro días completamente sepultado. Fue el único habitante de esa estructura que pudo ser rescatado con vida.

Una brigada de los Topos mexicanos, liderada por el doctor Francisco Mora, logró hacer contacto acústico con el joven. Tras confirmar que sus extremidades estaban libres y que se encontraba estable pero exhausto, se activó el protocolo de extracción masiva.

Sacar a Aarón no fue fácil; los rescatistas de México, El Salvador y Venezuela trabajaron de forma ininterrumpida durante 43 horas consecutivas para abrir un túnel seguro entre el concreto inestable.

Ya en el hospital, tras pasar 106 horas atrapado, Aarón se mostró muy conmovido: “Estoy presente gracias a mi Dios. Él mandó a sus ángeles... ¿quiénes son sus ángeles?, las personas que estuvieron ahí pendientes de mi rescate”.

Carlos, el pequeño de 12 años que volvió a ver la luz

La esperanza también llegó a Macuto, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. Allí, un niño de 12 años llamado Carlos se aferró a la vida en condiciones extremas.

Cinco días después del colapso de su hogar, y desafiando los pronósticos médicos sobre el límite de supervivencia en menores de edad, los rescatistas lograron ubicarlo y extraerlo sano y salvo. El momento en que el pequeño volvió a ver la luz del día desató lágrimas y aplausos entre los voluntarios y vecinos que vigilaban la zona en silencio.

Cada hora es crucial

Para los especialistas en desastres, las primeras horas posteriores a los sismos son determinantes. El éxito de estos rescates ha dependido de la cooperación internacional y en la forma tan cuidadosa de remover los escombros, un trabajo que se realiza con maquinaria pesada y a mano limpia para evitar nuevos derrumbes.

Mientras la evaluación de daños continúa en las principales ciudades afectadas, las historias de Aarón y Carlos se han convertido en el motor de cientos de rescatistas que siguen escuchando, escarbando y buscando señales de vida con un único objetivo: devolverle a las familias la oportunidad de abrazar a los suyos.