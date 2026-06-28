Edgar Galicia | El primer fin de semana después del desastre se rescataron al menos 33 personas, entre ellas, varios niños.

Edgar Galicia | Aunque el plazo de 72 horas para encontrar supervivientes ya ha expirado, los rescatistas trabajan sin descanso, aferrándose a una esperanza.

Edgar Galicia | En apoyo a las operaciones en Venezuela, han llegado más de mil 600 rescatistas internacionales, quienes trabajan junto a los equipos locales para localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.

Edgar Galicia | La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que hasta siete millones de personas podrían verse afectadas por el desastre.

Edgar Galicia | En apoyo a las operaciones en Venezuela, han llegado más de mil 600 rescatistas internacionales, quienes trabajan junto a los equipos locales para localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.

Edgar Galicia | Por estas condiciones, el gobierno de Venezuela declaró zona de desastre; en la ciudad de La Guaira, los accesos están restringidos.

Edgar Galicia | También se reportaron 3 mil 150 heridos y más de 12 mil familias damnificadas.

Edgar Galicia | La agencia Reuters reportó que al menos 774 edificios se han derrumbado tras los sismos en Venezuela.

Edgar Galicia | La Guaira, epicentro de la devastación, ha sido puesta bajo estricto control militar, con fuerzas desplegadas para apoyar las operaciones de rescate y mantener despejadas las rutas de emergencia.

Edgar Galicia | Al corte del 28 de junio, se informó el 28 de junio que la cifra de muertes es de mil 450 por los terremotos en Venezuela.

El 24 de junio, Venezuela volvió a quedar marcada por la naturaleza: un doblete sísmico golpeó el país y ciudades como La Guaira resultaron con severas afectaciones.

Se estima que mil 450 personas murieron y cientos más se reportan como desaparecidas. Sobre los heridos, el último reporte del 28 de junio indicaba que rondaban los 3 mil 200.

Así quedó Venezuela tras los sismos de 7.2 y 7.5, cuyo epicentro ocurrió en la región de Yaracuy (cerca de San Felipe y Yumare).

La Guaira, de las más afectadas por terremoto en Venezuela

La ciudad La Guaira, epicentro de la devastación, ha sido puesta bajo estricto control militar, con fuerzas desplegadas para apoyar las operaciones de rescate y mantener despejadas las rutas de emergencia.

Esta ciudad es una de las más importantes por el nivel turismo y económico que concentra de todo el país, ahora está resguardada y se encuentra entre escombros.

De acuerdo con la agencia Reuters, se reportan e al menos 774 edificios se han derrumbado tras los sismos en Venezuela. Y por estas condiciones, el gobierno venezolano declaró zona de desastre.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que hasta siete millones de personas podrían verse afectadas por el desastre.

Suspenden clases en Venezuela hasta e 5 de julio

Más de mil 600 rescatistas internacionales han llegado a las zona de desastre y luchan contrarreloj para rescatar a cientos de personas que probablemente se encuentren bajo los escombros.

A pesar de que existe un plazo de 72 horas para encontrar supervivientes, los rescatistas trabajan sin descanso, aferrándose a una esperanza. El primer fin de semana después del terremoto se rescataron al menos 33 personas.

Mientras que el Ministerior de Educación decidió suspender las actividades académicas del 29 de junio al 5 de julio, en tanto siguen las tareas de rescate y remoción de escombros.

Científicos coinciden en que unas de las causas de este sismo es la acumulación de energía por alrededor de un siglo en la zona.