¡Aumenta la compensación! Buscan a “El Porky": EU aumenta a 10 mdd la recompensa por el líder de la Mara Salvatrucha

Estados Unidos aumentó a 10 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Yulan Adonay Archaga Carías “Porky”, y 5 millones de dólares por datos de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “Cuervo”, ambos líderes de la pandilla MS-13.

Hoy, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció un aumento en la recompensa ofrecida en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés) de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”.

#BREAKING There's been a reward increase by @StateDept of up to $10 million for information leading to the arrest and/or conviction of Yulan Adonay Archaga Carías, a.k.a. “Porky,” and a reward offer of up to $5 million for information leading to the arrest and/or conviction of… pic.twitter.com/q6cKamAVlK — FBI Houston (@FBIHouston) June 18, 2026

Habría también una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien pueda da información que conduzca al arresto y/o la condena de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “Cuervo”, ambos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), grupo criminal que es considerado como una "Organización Terrorista Extranjera", de acuerdo con lo estipulado por el actual presidente de Estados Unidos.

¿De qué se les acusa?

Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS-13 en Honduras, según los estipulado en documentos oficiales, y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, incluyendo el narcotráfico, lavado de dinero, asesinato, secuestros y otros delitos violentos.

Otro aspecto por el que son señalados es por la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Hasta el momento, Archaga Carías y Morales Zelaya permanecen prófugos.

¿Quién es Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”?

En su ficha de recompensa, Archaga Carías figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, así como en las listas de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

El "Porky" es de origen hondureño y tiene 39 años ypresunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha en Honduras. Fue agregado a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y la DEA el 3 de noviembre de 2021. Se le atribuyen delitos de crimen organizado, narcotráfico y armas de fuego.

