¿Quién queda como el delincuente más buscado por la DEA tras la muerte de “El Mencho”?

El operativo de este 22 de febrero de 2026 en Jalisco cambió el tablero del crimen organizado. Con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA) tacha de su lista al hombre por el que ofrecía 15 millones de dólares. Sin embargo, la cacería no se detiene y otros nombres suben en la escala de prioridades para el gobierno estadounidense.

"Alfredillo", hijo de "El Chapo Guzmán", en la mira de la DEA

Tras la caída del líder del CJNG, Jesús Alfredo Salazar Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se consolida como uno de los objetivos principales. Por el "Alfredillo" se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

Se le acusa de ser uno de los mayores traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos y liderar a la facción de "Los Chapitos", quienes mantienen una guerra abierta en Sinaloa contra los seguidores de Ismael "El Mayo" Zambada.

El líder de la MS-13 en Honduras

Otro nombre que destaca con una recompensa de 5 millones de dólares es Yulán Adonay Archaga Carías, conocido como "Alexander Mendoza" o "El Porky". Es identificado como el líder máximo de la pandilla MS-13 en Honduras.

La DEA lo busca por importar cocaína y proporcionar armas y dinero en efectivo para las operaciones de la mara en Centroamérica y Estados Unidos.

#IMPORTANTE | Aeroméxico informa que todos los vuelos a Guadalajara y alrededores están cancelados.



Usuarios hacen fila para reprogramar sus vuelos. La aerolínea opera con normalidad hacia otros destinos.



Vía: José María Varela.https://t.co/Jd7mHbL8GB pic.twitter.com/EkqAtAGgBH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

DEA por delincuente que lava dinero en Sudamérica

En la lista también aparece Sebastián Enrique Marset Cabrera, un hombre de apenas 29 años por quien se ofrecen 2 millones de dólares. Marset es acusado de liderar una red transnacional que trafica cocaína desde Bolivia, Paraguay y Brasil hacia Europa.

Además, se le señala por utilizar bancos estadounidenses para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Operador de "La Mayiza" en la lista de más buscados de la DEA

Dentro de los operadores mexicanos más buscados figura Alfonso Limón Sánchez, alias "Poncho Limón". Aunque fue detenido en 2014, logró fugarse de un penal en Culiacán en 2017.

Es considerado un operador clave de la facción de "La Mayiza" y, aunque no tiene una recompensa pública detallada en su ficha actual, es un objetivo prioritario por su papel en la distribución de sustancias controladas.

La caída de “El Mencho”, abatido en Jalisco por fuerzas federales, representa un golpe histórico al CJNG.



El hecho ha detonado bloqueos y hechos violentos en distintas regiones y abre la disputa por la sucesión dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del… pic.twitter.com/2EImID15JT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

"Los días de los cárteles están contados"

La noticia del abatimiento de "El Mencho" fue celebrada por figuras como Sara Carter, zar antidrogas de EU, quien afirmó que "los días de los cárteles están contados". Sin embargo, la realidad en las calles muestra que la estructura criminal sigue activa.