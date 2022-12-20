AMLO promete plantear caso de Aurelia García a Poder Judicial

El presidente de México, Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO), prometió plantear al Poder Judicial el caso de Aurelia García, una mujer indígena encarcelada por un aborto espontáneo en Chilapa, Guerrero.

En la mañanera de hoy, Fuerza Informativa Azteca cuestionó al mandatario sobre caso de Aurelia García y prometió que para el miércoles ofrecería tener información al respecto.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prometió plantear el caso de la joven Aurelia García, una mujer que lleva tres años injustamente en la cárcel, al Poder Judicial pic.twitter.com/D7teK5w95B — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

AMLO dijo que se tiene relación de Poder Judicial por lo que prevé que escuche el caso de Aurelia García y que se podría resolver con justicia.

"Lo vamos a ver, tenemos buena relación con el Poder Judicial, cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento, se reúnen expertos mujeres que trabajan sobre estos temas y por lo general se resuelven bien, con justicia", expresó.

AMLO dijo que además del caso de Aurelia García también se busca que se resuelvan otros casos como el de Israel Vallarta.

¿Qué pasó con Aurelia García y por qué se exige justicia?

En mayo de 2019, la joven de entonces 19 años fue abusada sexualmente por una autoridad comunitaria que era 50 años mayor que ella, en Xochicalco, Guerrero, hecho que no denunció por temor a represalias.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año Aurelia García sufrió un aborto involuntario y fue detenida y acusada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero por el delito de homicidio en razón de parentesco, por presuntamente asesinar a su hijo.

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Desde 2019, Aurelia García permanece en el penal de Iguala y en noviembre pasado una juez resolvió que la joven era un "riesgo para la comunidad",

La joven no habla español y en noviembre de este año apenas le proporcionaron un traductos para que pudiera entender su caso, el cual está lleno de irregularidades.

Este 20 de diciembre se llevará a cabo una audiencia resolutoria del caso de Aurelia García en el que su defensa legal espera que se le otorgue justicia.