Australia en emergencia por inundaciones, casas afectadas

Emergencia por inundaciones golpea Australia con cientos de casas afectadas por inundaciones, automóviles tragados por el aumento del agua y miles de personas obligadas a desalojar.

Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus casas después de que las inundaciones repentinas azotaran la segunda ciudad más grande de Australia, Melbourne, en medio de advertencias de lo peor que se avecina durante el fin de semana.

Quinientas casas en el suburbio de Maribyrnong tuvieron que ser evacuadas durante la noche, mientras que otras 500 están rodeadas de agua y aisladas de los servicios de emergencia, dijo el primer ministro estatal, Daniel Andrews.

Tormenta arrojó el valor de un mes de lluvia durante dos días

Se produce después de que grandes partes del estado de Victoria, donde se encuentra Melbourne, fueran golpeadas por una intensa tormenta de lluvia que arrojó el valor de un mes de lluvia durante dos días. Las vecinas Nueva Gales del Sur y Tasmania, un estado insular frente a la costa de Victoria, también se vieron afectadas.

La tormenta ya ha pasado, pero las inundaciones empeorarán durante el fin de semana a medida que el agua fluya hacia los ríos ya llenos. Shepparton, ubicado a unas 100 millas al norte de Melbourne, está listo para ver el río Gouldburn, que fluye a través del centro de la ciudad, elevarse a niveles récord en los próximos días, amenazando a 4,000 hogares.

Las inundaciones van a establecer nuevos récords

"En términos de daños a la propiedad, carreteras, infraestructura pública y el gran volumen de agua, esto va a establecer nuevos récords", dijo Andrews en una conferencia de prensa.

"Ahora, el verdadero desafío es que la próxima semana vendrán más lluvias y el servicio (de meteorología de Australia) pronostica más lluvias durante el periodo de las próximas seis a ocho semanas, y no se necesitará de mucha agua adicional para que haya nuevas inundaciones", informó Andrews. "Así que este es apenas el comienzo y va a estar un tiempo así".

El primer ministro Anthony Albanese dijo que el gobierno federal estaba listo para brindar asistencia a los estados afectados por las inundaciones.

"Ya hay personal de las ADF (Fuerza de Defensa Australiana) sobre el terreno en Victoria... este es un momento difícil, mi corazón está con las comunidades afectadas en este momento", dijeron los medios locales.

Si bien lo peor de la lluvia había pasado el viernes por la mañana, el servicio de emergencia estatal advirtió que las inundaciones empeorarían a medida que el agua fluyera río abajo hacia las cuencas de los ríos llenos.

El comisionado de manejo de emergencias Andrew Crisp dijo que el ejército de Australia estaba siendo desplegado para ayudar a los residentes a ensuciar sus casas.

Emergencia importante para el estado de Victoria

"Esta es una emergencia importante para el estado de Victoria", dijo.

En Tasmania, la crisis de las inundaciones se intensificó con nuevas órdenes de evacuación el viernes, mientras que cientos de residentes en el sur de Nueva Gales del Sur pasaron la noche en centros de evacuación.

Decenas de rescates

El Servicio de Emergencias del estado de Victoria señaló el viernes que había realizado 108 rescates de las inundaciones en las últimas 48 horas.

Las lluvias habían disminuido el viernes por la tarde, pero la oficina meteorológica ha advertido de otro posible sistema meteorológico salvaje la próxima semana.

El comandante del Servicio de Emergencias del estado, Josh Gamble, dijo que el principal motivo por el que las personas estaban en problemas era el exceso de confianza.

"Eso es bastante significativo y no habíamos realizado tantos rescates de inundaciones por mucho tiempo, años, para ser preciso", dijo Gamble a Australian Broadcasting Corp.

"Muchas de estas personas están arriesgando sus propias vidas, las de sus hijos en algunos casos, pero más importante, las de otros miembros de la comunidad y las de los rescatistas, y eso es en todas las partes del estado, no sólo en las zonas metropolitanas", añadió.

