Australia permite a sus ciudadanos viajar libremente luego de 18 meses

Australia alivió sus restricciones fronterizas por primera vez desde que inicó la pandemia por Covid-19, el lunes 1 de noviembre. Esto permitió que parte de sus ciudadanos vacunados lograran viajar libremente y muchas familias se reunieran, lo que provocó abrazos emocionales en el aeropuerto de Sídney.

Además, los 47,000 australianos y residentes permanentes que viven en el extranjero ahora pueden regresar.

Durante los 18 meses que duraron las restricciones fronterizas, unas de las más estrictas del mundo, los australianos solo podían hacer viajes con una exención.

El tesorero de Australia, Josh Frydenberg, dijo que los cambios en los viajes ayudarían inmediatamente a la economía.

La relajación de las reglas de viaje está ligada al aumento de las tasas de vacunación, con más de 80% de personas de 16 años o más inmunizadas en los dos estados más poblados de Australia, Nueva Gales del Sur y Victoria, mientras que el territorio de la capital ya está completamente vacunada.

Aunque también se permitirá la entrada turistas de Nueva Zelanda vacunados, la mayoría de los turistas, incluso los vacunados, deberán esperar para visitar a Australia.

Los viajeros no vacunados seguirán enfrentando restricciones de cuarentena y todos deben presentar una prueba de una prueba Covid-19 negativa antes de embarcar

Sin embargo, el cambio en las reglas de viaje no es uniforme en toda Australia, ya que los estados y territorios del país tienen diferentes tasas de vacunación y políticas de salud.

Australia cerró su frontera al comienzo de la pandemia y permitió que solo un número limitado de ciudadanos y residentes permanentes regresaran del extranjero, sujeto a una exención y un período obligatorio de cuarentena de 14 días en un hotel a su cargo.

Pero a medida que cambió la estrategia de gestión de la pandemia por Covid-19 gracias a las vacunas, las fronteras se están reabriendo gradualmente.

Si bien el brote de Delta mantuvo a Sídney y Melbourne encerradas durante meses hasta hace poco, los casos de Covid-19 en Australia siguen siendo mucho más bajos que en otros países , con poco más de 170,500 infecciones y 1,735 muertes.

Australia’s border progressively reopens from 1 November 2021.



If you are fully vaccinated, find out how to prepare for international travel and what you need to know about returning to Australia at https://t.co/QtylgXe1rI. pic.twitter.com/bgjFeEPEnm — Australian Government (@ausgov) October 29, 2021

Reuniones en Australia

Un vuelo de Qantas Airways aterrizó en Sídney desde desde Los Ángeles a las 6 de la mañana, dijo la aerolínea más grande de Australia. Es el primero en el que los pasajeros asutralianos vacunados contra la Covid-19 que no deberán hacer cuarentena.

Los viajeros internacionales también llegaron a Sídney a través de Singapore Airlines. Un viajero en el aeropuerto dijo que volver a viajar en avión fue "aterrador y emocionante", ya que regresó a casa para ver a su madre por primera vez en dos años.

Hubo reuniones llenas de lágrimas en el aeropuerto cuando familiares y amigos se reunieron por primera vez, con estrictas reglas de viaje que anteriormente prohibían a muchas personas asistir a eventos importantes, incluidas bodas y funerales.