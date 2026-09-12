¿Y el RTP? Usuarios piden el servicio de apoyo de la Línea 12 | Avance del Metro EN VIVO
Consulta cuál es el avance de las Líneas del Metro hoy 12 de septiembre en la Ciudad de México EN VIVO. Marcha lenta, lluvias y alta afluencia.
Este sábado 12 de septiembre consulta las zonas de colapso, incidentes, marcha lenta o reporte de lluvia en el Metro en la Ciudad de México (CDMX) EN VIVO. En Azteca Noticias pasamos decimos cuál es el reporte oficial.
Metro CDMX hoy sábado 12 de septiembre: Avance y retrasos EN VIVO
Línea B
Reportan retrasos en la Línea B del Metro. Toma precauciones y mantente informado de las actualizaciones.
Marcha lenta en Líneas 2, 3, 5, 12 y A
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5, 12 y A.
Lluvia en el Metro de la CDMX
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 12 y A.
Afectaciones a la salida de la Línea 12 del Metro
Usuarios piden el apoyo del RTP a la salida del metro San Andrés Tomatlán.