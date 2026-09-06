VIDEO | Avión de carga choca contra vehículos en el Aeropuerto de Miami, Estados Unidos, tras salirse de la pista

Un avión Boeing 767 que venía de Puerto Rico se salió de la pista al aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, y chocó contra varios coches, provocando un incendio de gran magnitud. El incidente movilizó a más de 60 unidades de bomberos para sofocar las llamas, obligando al cierre temporal de todas las pistas de la terminal aérea.

Registros de control del tráfico aéreo revelaron a CNN que los pilotos no declararon ninguna emergencia antes del aterrizaje. La Administración Federal de Aviación inició las investigaciones para determinar las causas del incidente, mientras que las autoridades no han reportado personas lesionadas de manera oficial.

Videos del incidente comenzaron a salir inmediatamente después de que sucediera.