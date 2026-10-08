“Isaías” sube a huracán de categoría 1 frente a México: ubicación y estados donde suspenden clases

Un avión cazahuracanes sobrevoló el ciclón “Isaías” y lo reclasificó como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se trata del primer huracán que se forma de la temporada de ciclones en el Atlántico 2026, una cuenca que se mantuvo tranquila durante meses.

Actualización de última hora: Un avión #Cazahuracanes sobrevoló el #Ciclón #Isaías y lo reclasificó como #Huracán de categoría en la escala #SaffirSimpson. Ve más en ⬇️ https://t.co/HxoPxGkJ9l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

¿En dónde se ubica el huracán "Isaías"? EN VIVO

“Isaias” se intensificó esta noche a huracán a 290 kilómetros de Progreso, Yucatán, y a 370 km al noroeste de Campeche; estados donde se esperan lluvias torrenciales por el ciclón.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h. Debido a su rápida intensificación, “Isaías” se desplaza hacia el este-noreste.

Debido a su ubicación, el ciclón ya ocasiona lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del oriente y sureste del país.

¿Tocará tierra en México? Esta es la trayectoria del huracán “Isaías” día a día

Por ahora, no se espera que el huracán “Isaías” toque tierra en México. De acuerdo con el pronóstico de trayectoria, el sistema continuará alejándose de la península de Yucatán y avanzará hacia Estados Unidos.

La trayectoria todavía puede presentar cambios, por lo que es importante seguir las actualizaciones conforme avance el huracán.



8 de junio: Sube a huracán categoría 2, con vientos de hasta 160 km/h y rachas de 195 km/h.

9 de junio: El huracán continuaría avanzando hacia el norte y se encontraría cada vez más alejado de territorio mexicano.

10 de junio: Se podría convertir en tormenta tropical, con vientos de alrededor de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h.

Estados que suspenden clases por el huracán “Isaías”

Debido a las lluvias del huracán “Isaías”, autoridades de distintos estados han anunciado la suspensión de clases para el jueves 8 de octubre, con el fin de salvaguardar el bienestar de los estudiantes.

En Yucatán, la suspensión se mantiene en Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín.

La medida se amplió a Mérida, Kanasín, Chocholá, Samahil, Sacalum, Maxcanú, Kopomá, Kinchil, Chicxulub Pueblo, Yaxkukul, Umán, Ucú, Timucuy, Tetiz, Conkal, Abalá, Halachó y Dzemul.

En Campeche, el Gobierno estatal también ordenó cancelar clases en todo el estado para este jueves ante la eventual cercanía de “Isaías”.

A estas medidas se suman municipios de Puebla, donde también se han tomado previsiones debido a las fuertes lluvias asociadas con los sistemas ciclónicos que se aproximan a territorio mexicano.