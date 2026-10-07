Tormenta tropical “Isaías": estos son los estados en alerta en México

La tormenta tropical "Isaías" mantiene la atención de las autoridades ante su posible impacto en el territorio mexicano. Conoce cómo se distribuyen las zonas bajo alerta y qué lugares deben mantenerse atentos a la evolución del sistema.

¿Cuáles son los estados afectados por la tormenta tropical "Isaías"?

Debido a la circulación de la tormenta tropical “Isaías” se esperan lluvias de diferentes intensidades en zonas:



Campeche

Yucatán

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hacen un llamado a estrategias de protección ante los efectos de la tormenta tropical “Simón” y la tormenta tropical “Isaías” en el golfo de México.

Actualmente, la ubicación de la tormenta “Isaías” se localiza aproximadamente a 395 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, con vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h.

⛰️🌀 Debido a la circulación de la #TormentaTropical #Isaías se esperan #Lluvias de distintas intensidades en zonas de Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo: si vives en ladera y notas grietas, árboles o postes inclinados o filtraciones nuevas, avisa a las autoridades. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2026

De acuerdo con la trayectoria realizada por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que para las primeras horas del jueves 8 de octubre alcance la fuerza de huracán categoría 1 en la zona del Golfo.

El viernes 9 tomaría más fuerza hasta subir a categoría 2, moviéndose al norte en mar abierto antes de tocar tierra el fin de semana en Estados Unidos.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical "Simón"?

La tormenta tropical “Simón” se ubica a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 485 km del sureste de Manzanillo, Colima.

Se espera que para el jueves 8 de octubre, el sistema se convierta en huracán, provocando oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Se prevé que “Simón” se aproxime a la costa centro-occidente de México como un huracán mayor, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson hacia el día sábado 10 de octubre.

