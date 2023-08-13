VIDEO: Avión se estrella contra departamentos en Michigan, Estados Unidos

Durante un espectáculo aéreo un avión de combate se estrelló en un condominio de departamentos ubicados en Van Buren Township, Michigan, así se dio a conocer en un video que fue compartido en las redes sociales.

Durante el video se puede ver que el piloto perdió el control y posteriormente descendió hasta impactarse con los departamentos, en ese momento se percibe una fumarola ante la reacción de todos los espectadores.

¿Por qué perdió el control el avión en Michigan?

En los recientes minutos circuló que el avión MiG-23 realizaba maniobras en el aire por el evento Thunder Over Michigan que se llevó a cabo cerca del aeropuerto, por esto cientos de espectadores lograron captar el momento en que se impactó contra los departamentos.

Hasta el momento no han dado más información sobre los motivos que llevaron al avión de Michigan a estrellarse; sin embargo, descartaron que los pilotos hayan muerto.

Video of plane crashing at the Thunder Over Michigan Air Show and pilots parachuting. Hoping everyone is ok. #thunderovermichigan pic.twitter.com/RtAAjw7OVV — Dan Phillips (@danphillips46) August 13, 2023

Pilotos sobreviven tras impacto de avión en Michigan

En el video compartido a través de redes sociales se observa el momento en que lograron eyectarse de forma segura para posteriormente activar el paracaídas y salvaguardar su vida, aunque se desconoce su estado de salud ya se encuentran en un hospital donde serán atendidos de manera oportuna.

El avión se estrelló cerca del complejo de apartamentos Waverly on the Lake en Belleville. Según un comunicado del Aeropuerto de Detroit, el avión golpeó varios vehículos desocupados en el complejo de apartamentos, mientras tanto la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está qué fue lo que falló en el avión.

Please see statement reguarding the incident at the Yankee Air Museum's Thunder Over Michigan Air Show. pic.twitter.com/DS6cvVkMrm — DTW Airport (@DTWeetin) August 13, 2023

¿Qué es el evento Thunder Over Michigan, donde un avión se estrelló?

De acuerdo son el sitio oficial, The Thunder Over Michigan es un show aéreo de dos días en el aeropuerto Willow Run de Ypsilanti; en sus 25 ediciones ha sido considerado como el mejor espectáculo de los Estados Unidos, incluso, en las entradas se acaban ante la demanda de todos los amantes de los aviones, en esta ocasión suspendieron el evento hasta nuevo aviso.