¿Dónde está? Desaparece avión con 6 personas rumbo a Massachusetts; esto es lo que se sabe

Avión desaparece con seis personas a bordo mientras se dirigía hacia Massachusett, y ante este hecho las autoridades de Estados Unidos mantiene la búsqueda, luego de que la aeronave perdiera contacto en el aire.

Se trata de un Gulfstream G100 que cubría la ruta entre Bermudas y Boston y que dejó de aparecer en los radares frente a las costas de Nantucket, Massachusetts.

Ante la pérdida de contacto, la Guardia Costera de Estados Unidos mantiene un operativo de búsqueda en la zona para tratar de localizar la aeronave y a las seis personas que viajaban en ella.

¿Qué se sabe del avión desaparecido hasta ahora?

La aeronave realizaba un vuelo entre Bermudas y Boston cuando las autoridades perdieron comunicación con ella. De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento, el avión es un Gulfstream G100 y transportaba a seis personas.

La desaparición ocurrió frente a las costas de Massachusetts, en las inmediaciones de Nantucket, donde se concentran actualmente las labores de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente qué provocó que se perdiera el contacto con la aeronave.

The Government of Bermuda confirms that an air ambulance which departed Bermuda for Boston early this morning, carrying six people, has been reported missing after contact was lost with air traffic control.



The United States Coast Guard is conducting search and rescue… pic.twitter.com/yYEwWXMdQQ — Bermuda Government (@BdaGovernment) October 3, 2026

El avión era utilizado para traslados médicos

Según los registros disponibles, el Gulfstream G100 era utilizado como avión medicalizado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

La compañía se especializa en transporte médico aéreo, aunque hasta ahora no se han proporcionado mayores detalles sobre el motivo específico del viaje que realizaba la aeronave ni sobre las personas que se encontraban a bordo.

Por ahora se espera que las autoridades actualicen la información en las próximas horas, al momento tampoco se ha dado a conocer oficialmente las condiciones en las que se encuentran las seis personas que viajaban a bordo.