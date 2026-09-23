EU construirá bases militares en Groenlandia: Trump firma histórico acuerdo con Dinamarca

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Donald Trump firmó con Groenlandia y Dinamarca el acuerdo que le da a Estados Unidos el control total de la seguridad de la isla.

Esto no quiere decir que se convierta en territorio de la unión americana, pero podrá mantener y establecer una importante presencia militar en la isla, además de colaborar en proyectos de desarrollo y construcción.

¿Qué pasa con Groenlandia y Trump?

En una reunión celebrada en Nueva York, Donald Trump firmó un acuerdo con el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

"Esto es algo extraordinario para Europa y para Estados Unidos, para todo el mundo y para Groenlandia. Va a ser increíble, y la gente de Groenlandia ha sido muy amable. El pueblo de Dinamarca ha sido increíble, así que sé que va a ser una relación fantástica a largo plazo", dijo el mandatario de la unión americana.

NOW - Trump signs trilateral agreement with the PM of Denmark and the PM of Greenland, expanding U.S. military presence in Greenland. pic.twitter.com/skzjiCkISM — Disclose.tv (@disclosetv) September 22, 2026

El convenio señala que Estados Unidos tiene toda la libertad de ampliar su presencia militar en Groenlandia, por lo que construirá dos nuevas bases de defensa en la región.

Además, las autoridades de la Casa Blanca impedirían el ingreso de cualquier inversión proveniente de China y Rusia, ya sea de sus gobiernos o empresas privadas.

¿Es Groenlandia de los Estados Unidos?

Groenlandia no es un nuevo territorio de Estados Unidos, pues el acuerdo firmado indica que solo tendrán un papel permanente en su seguridad.

Donald Trump podrá mantener y establecer una importante presencia militar en la isla, además otros países considerados adversarios de la unión americana no podrán establecer bases o mantener presencia militar en la isla, ni invertir sin la previa aprobación de la Casa Blanca.

