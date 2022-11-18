Un avión de pasajeros de LATAM Airlines que viajaba de Lima a juliaca, se estrelló contra un camión de bomberos en una pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, en la provincia de Callao, Perú. Se repotaron al menos dos personas muertas.

De acuerdo con medios locales, al menos dos bomberos perdieron la vida y uno más resultó herido cuando el ala del avión se impactó con el camión donde se encontraban.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de Ángel Torres de la compañía de bomberos Garibaldi 6 y Nicolás Santa Gadea de la Compañía de Garibaldi 7, con quienes ya nos hemos puesto en contacto para ponernos a su disposición”, compartió LATAM.

Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a los pasajeros que se encontraban en el avión y a los bomberos.

Debido al choque entre la aeronave y camión de bomberos, el aeropuerto Jorge Chávez suspendió todos sus vuelos hasta el sábado a las 13:00 horas.

#IMPORTANTE#Avión de #LATAM se estrella contra un camión de bomberos al aterrizar en el aeropuerto de #Lima.

No hay fallecidos. pic.twitter.com/lVC3oJLJGI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

Investigan choque de avión con camión de bomberos

El Ministerio Público del Callao, Perú, informó que se abrió una investigación preliminar para determinar las causas del accidente en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez.

“tras el reporte de dos bomberos aeronáuticos fallecidos y uno herido, la Fiscalía busca esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, respectivamente”, informó la fiscalía mediante un mensaje en Twitter.

En tanto, la aerolínea LATAM informó mediante un comunicado que no había muertos entre los pasajeros y la tripulación del vuelo accidentado.

También añadió que ya se “realizan las investigaciones necesarias para determinar las causas de este hecho”.

