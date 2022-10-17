Un avión de combate propiedad de Rusia se estrelló este lunes 17 de octubre contra un edificio residencial de aproximadamente nueve pisos en la ciudad costera de Yeysk, cerca de Mariúpol, la ciudad de Ucrania ocupada por militares rusos.

La aeronave rusa tipo SU-34 impactó durante la tarde de este lunes, de acuerdo con el medio estatal TASS, quienes no confirmaron la cantidad de personas afectadas tras el incidente con el avión caza.

Al sitio arribaron bomberos y unidades de emergencia; mientras que la zona fue resguardada por helicópteros rusos de forma inmediata, de acuerdo con el reporte.

“Un avión se ha estrellado en nuestra ciudad. En Yeysk. En la zona de un edificio residencial - Kommunisticheskaya, casa 20/1. Vienen ambulancias y bomberos de toda la ciudad, hay helicópteros en el aire”, señalaron testigos al medio Tass.

¿Por qué se estrelló un avión ruso en Yesyk, ciudad de Rusia?

El avión ruso que se estrelló en la unidad habitacional de la ciudad de Yesyk tuvo un repentino incendio en uno de sus motores, informaron más tarde, lo que provocó la pérdida de control y descenso en el patio del edificio de aproximadamente nueve pisos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia.

En imágenes posteriores se pudo observar el incendio del inmueble y sus alrededores, mismo que fue controlado por bomberos estatales.

"De acuerdo con el informe de los pilotos, la causa del accidente de avión fue por el incendio en uno de los motores durante el despegue. En el lugar donde se estrelló el SU-34, en el patio de uno de los barrios residenciales, el combustible se prendió en llamas", dijo el organismo a través de un comunicado a la agencia RIA Novosti.

Un residente local en Mariupol, Ucrania; cerca de la ciudad de Yeysk, Rusia.|ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Yeysk, donde se produjo la zona del accidente aéreo, es una ciudad costera de Rusia al golfo de Tahanroz'ka, colindante con el Mar de Azov. Exactamente al noroeste, atravesando el mar, se encuentra la ciudad de Mariúpol, ciudad ucraniana ocupada por militares rusos y una de las zonas con mayor desastre provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

